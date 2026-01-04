Ελένη Καστάνη για την απώλεια κιλών: Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι, ήταν θέμα υγείας

Με θέματα υγείας σχετιζόταν η απόφαση της Ελένης Καστάνη να χάσει κιλά.

Όπως είπε η ηθοποιός, ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια μέχρι να πετύχει την απώλεια βάρους. Έχοντας φτάσει πλέον από τα εκατό περίπου κιλά στα εξήντα οκτώ, έχει παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία της.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση, «Μαύρη γαλότσα» μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret περνώντας σε προσωπικές εξομολογήσεις για την αλλαγή στην εικόνα της, μετά την απώλεια βάρους και τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της

«Γενικώς, χρόνια ολόκληρα παιδεύοµαι µε τα πολλά κιλά και ήταν θέµα υγείας σε εµένα, είχα διαβήτη, όλο αυτό το µεταβολικό σύνδροµο των κιλών, και είχα τον διαβήτη τύπου Β. Πάντα ο γιατρός µού έλεγε «πρόσεχε», γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι εξετάσεις µου, ήταν χάλια», εξομολογείται η ηθοποιός.

«Επειδή πάω χρόνια σε έναν καταπληκτικό γιατρό, τον ∆ηµήτρη ∆ελή, και µου έλεγε: «Ελένη, υπάρχει ένα φάρµακο στην Αµερική που όταν έρθει στην Ελλάδα θα σωθείς». Εκανα και τις προηγούµενες ενέσεις, που συνιστούσαν για τους διαβητικούς, αλλά δεν µε έπιαναν, είχα χάσει 4-5 κιλά.

Τώρα που έκανα το καινούργιο -που δεν συνταγογραφείται- φεύγει η επιθυµία για φαγητό. Φυσικά, όµως, κάνω και διατροφή και περπατάω. Είχα φτάσει 99,5 κιλά και αυτήν τη στιγµή είµαι 68. Το όνειρό µου είναι να δω στη ζυγαριά το 7», παραδέχεται η Ελένη Καστάνη.

«Τώρα είµαι κοντά στον στόχο, δεν θέλω πολλά ακόµα να χάσω, 2-3 ακόµα και είµαι εντάξει. Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή µου. Ο Φασουλής µού λέει: «Ελένη, ήταν σαν να κουβαλούσες δύο τεράστια αρνιά». Να φανταστείς, ακόµη η ψυχολογία µου είναι του παχουλού ανθρώπου. Τα ρούχα µου είναι τεράστια», καταλήγει η Ελένη Καστάνη.