Δημήτρης Σταρόβας: «Βλέπω πια εντελώς διαφορετικά τη ζωή»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Σταρόβας στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, το πρωινό του Σαββάτου, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε από καρδιάς στη σοβαρή περιπέτεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει με την υγεία του, πριν από λίγους μήνες, καθώς και στη στήριξη από τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε αρχικά πως “στην αρχή είχα ενδοιασμούς, αναστολές, για να βρεθώ στην παράσταση “Εκείνος και εκείνος” γιατί δεν μπορούσα, όπως ακόμα δεν μπορώ, να παίξω γενικά και θέατρο και μουσική όπως θα ήθελα. Δεν κρύβω ότι στην πρώτη πρόβα είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα, “βρες κάποιον άλλο”. Απογοητεύτηκα”.

“Μετά το ισχαιμικό επεισόδιο, η πρώτη φορά που βγήκα στη σκηνή ήταν με τους Άγαμους Θύτες. Εννοείται πως τώρα αυτό μου δίνει χαρά γιατί είναι ένα φοβερό μπουστάρισμα. Έχει βρει, μάλιστα, ο Αλέξανδρος Ρήγας ένα ευφυέστατο τρικ που προσαρμόστηκε το πρόβλημα”.

“Μετά από όλη αυτή την περιπέτεια βλέπω εντελώς διαφορετικά τη ζωή. Γιατί, πέρα από εγωιστές, είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι επειδή τα έχουμε ως δεδομένα κάποια πράγματα και ξεχνάμε την αξία τους”.

“Η σύντροφος μου παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Από τη μία είναι η Άννα και από την άλλοι είναι όλοι οι άλλοι. Αυτό που λέμε το κλισέ “βράχος”, ισχύει, με στήριξε πολύ” πρόσθεσε, ακόμα, ο Δημήτρης Σταρόβας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ. “Όλοι, μα όλοι, οι φίλοι ήταν δίπλα μου και τους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και ψυχικά και οικονομικά, γιατί επί ενάμιση χρόνο ήμουν άνεργος με υποχρεώσεις που έτρεχαν επειδή δεν είμαι και τόσο της οργάνωσης”