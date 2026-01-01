Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η χιονισμένη Λήμνος την ώρα που βραδιάζει

Η χιονισμένη Λήμνος την ώρα που βραδιάζει

Εντυπωσιακή εικόνα από τη Μύρινα

Στα άσπρα έχει ντυθεί η Λήμνος την Πρωτοχρονιά με την εικόνα από την Μύρινα «πνιγμένη» στα χιόνια να είναι άκρως εντυπωσιακή.

Η Λήμνος παραμένει με χιόνια και η Μύρινα είναι στα λευκά όπως καταγράφηκε από τη live κάμερα τη στιγμή που έπεφτε ο ήλιος.

Από ψηλά, η πόλη φωτίζεται σταδιακά με το χιόνι να καλύπτει λόφους, στέγες και δρόμους, δημιουργώντας ένα σπάνιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιόνι απλωμένο παντού και γύρω γύρω η θάλασσα!

Το timelapse από τη live κάμερα με τα φώτα της Μύρινας να ξεχωρίζουν μέσα στο λευκό τοπίο, προσφέροντας μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς στο νησί!

Ειδήσεις Τώρα

Ελβετία: Συγκλονιστικό βίντεο από το Κραν Μοντανά - Πάνω από 40 οι νεκροί, 115 τραυματίες

Πώς φαίνεται ένα τσουνάμι μετά από σεισμό 8,8 Ρίχτερ από δορυφόρο στο διάστημα - Εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Προσοχή στα σύνορα: Ποια διαβατήρια και ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές από το 2026

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λήμνος Χιόνια

Ειδήσεις