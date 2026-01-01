Η χιονισμένη Λήμνος την ώρα που βραδιάζει

Εντυπωσιακή εικόνα από τη Μύρινα
Στα άσπρα έχει ντυθεί η Λήμνος την Πρωτοχρονιά με την εικόνα από την Μύρινα «πνιγμένη» στα χιόνια να είναι άκρως εντυπωσιακή.
Η Λήμνος παραμένει με χιόνια και η Μύρινα είναι στα λευκά όπως καταγράφηκε από τη live κάμερα τη στιγμή που έπεφτε ο ήλιος.
Από ψηλά, η πόλη φωτίζεται σταδιακά με το χιόνι να καλύπτει λόφους, στέγες και δρόμους, δημιουργώντας ένα σπάνιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιόνι απλωμένο παντού και γύρω γύρω η θάλασσα!
Το timelapse από τη live κάμερα με τα φώτα της Μύρινας να ξεχωρίζουν μέσα στο λευκό τοπίο, προσφέροντας μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς στο νησί!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr