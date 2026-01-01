Χάος στο Ιράν: Ο λαός στους δρόμους κατά των Αγιατολάχ -Τρεις νεκροί

Οι πρώτες κοινωνικές εκρήξεις έκαναν την εμφάνισή τους την περσινή άνοιξη

Η περίοδος μετά τον «πόλεμο των 12 ημερών» το περασμένο Ιούνιο δεν εξελίχθηκε σε φάση ανασύνταξης για την Τεχεράνη. Εξελίχθηκε σε φάση διαρκούς φθοράς. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα παρά τις σημαντικές εξωτερικές πιέσεις που επιμένουν και έχει να διαχειριστεί το ιρανικό καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του κατά την υποδοχή του Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε - και είχε δίκιο - πως το καθεστώς του Ιράν δεν απειλείται από μια θεαματική ανατροπή, αλλά από τη συσσώρευση πιέσεων που δεν του επιτρέπουν να «κλείσει» κανένα μέτωπο. Στο στρατιωτικό επίπεδο, το μήνυμα του Ιουνίου παραμένει ενεργό. Τα πλήγματα έδειξαν ότι κρίσιμες εγκαταστάσεις μπορούν να στοχοποιηθούν και ότι η αποτροπή δεν λειτουργεί απόλυτα. Αυτό δεν μεταφράστηκε σε κατάρρευση, αλλά σε πολιτική έκθεση. Η εικόνα ελέγχου υπέστη ρωγμές και αυτές οι ρωγμές δεν «επισκευάζονται» εύκολα, ιδίως όταν τις ακολούθησε η ραγδαία οικονομική επιδείνωση. Το καθεστώς διατηρεί την ικανότητα καταστολής και επιβολής, αλλά πλέον τη χρησιμοποιεί πιο επιλεκτικά. Όχι από αυτοσυγκράτηση, αλλά επειδή γνωρίζει ότι η ταυτόχρονη σύγκρουση με κοινωνία και οικονομία εγκυμονεί κινδύνους που δεν είναι άμεσα διαχειρίσιμοι ούτε και εύκολα ελέγξιμοι…

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thousands of Iranian anti-regime protesters march in the city of Nahavand chanting “Long Live The Shah” (Javid Shah).<br><br>They support Crown Prince <a href="https://twitter.com/PahlaviReza?ref_src=twsrc%5Etfw">@PahlaviReza</a> coming back to Iran to lead a transition to democracy and free elections <a href="https://t.co/cCIXHv4Zdl">pic.twitter.com/cCIXHv4Zdl</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/2006606253800526176?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από το καλοκαίρι και μετά, η οικονομία εξελίχθηκε στο βασικό εσωτερικό πεδίο «μάχης». Η πτώση του ριάλ, η άνοδος του πληθωρισμού και η αδυναμία σταθεροποίησης της αγοράς έπληξαν ομάδες με πολιτικό βάρος, ιδιαίτερα τους εμπόρους και τα μεσαία στρώματα των αστικών κέντρων. Η επιστροφή κινητοποιήσεων με οικονομικό πρόσημο μετά από δεκαετίες – και τρία χρόνια μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που έφερε η δολοφονία της Μαχσά Αμίνι - δεν έχει τον χαρακτήρα των κινημάτων του 2022, αλλά είναι πιο επικίνδυνη σε βάθος χρόνου. Δεν αμφισβητεί ανοιχτά το καθεστώς, αμφισβητεί όμως την ικανότητά του να κυβερνά αποτελεσματικά. Η αλλαγή ρητορικής από την κυβέρνηση, με αναφορές σε «νόμιμα αιτήματα», δείχνει ότι το σύστημα αντιλαμβάνεται τη φθορά και προσπαθεί να την επιβραδύνει, χωρίς να έχει σήμερα τουλάχιστον κάποια απτή λύση στα χέρια του. Οι τρεις νεκροί από τις διαδηλώσεις των τελευταίων τεσσάρων ημερών δίνουν ένα στίγμα για το πόσο επικίνδυνο και κυρίως πόσο «εύφλεκτο» είναι το μείγμα σήμερα για την Τεχεράνη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING Iran <br><br>Protesters in Kavar, Fars Province have repelled regime security forces and taken control of key streets in the city center, according to local reports.<br><br>Anti-regime demonstrations are now entering their fifth consecutive day, with protests ongoing in over… <a href="https://t.co/tCqPDYXznr">pic.twitter.com/tCqPDYXznr</a></p>— World News (@World_Breaking_) <a href="https://twitter.com/World_Breaking_/status/2006755717307682989?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πώς έφτασε το Ιράν στη σημερινή κρίση; Η σημερινή κρίση στο Ιράν δεν προέκυψε αιφνιδίως. Από την άνοιξη του 2025 είχαν ήδη καταγραφεί διάσπαρτες κοινωνικές εκρήξεις - αρχικά περιορισμένες και επαγγελματικά στοχευμένες. Αρτοποιοί, αγρότες και μικρομεσαίοι διαμαρτύρονταν για καθυστερήσεις επιδοτήσεων, αυξημένο ενεργειακό κόστος και ελλείψεις βασικών αγαθών. Οι κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου δεν είχαν ακόμη πολιτικό χαρακτήρα, όμως αποκάλυπταν μια οικονομία που έμπαινε σε φάση αποσύνθεσης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> MOMENTS AGO: Marvdasht Iran. 1 Jan, 2026<br><br>Islamic republic forces retreat and flee after pressure and attacking from the Iranian people! <br><br>Please keep sharing about what’s going on inside Iran, and who the Iranians are calling for to replace the Islamic republic. <a href="https://t.co/o3A00Tj6ue">pic.twitter.com/o3A00Tj6ue</a></p>— Savakzadeh (@Savakzadeh) <a href="https://twitter.com/Savakzadeh/status/2006719147313394158?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το καθοριστικό σημείο ήρθε στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Στις 28 Δεκεμβρίου, έμποροι στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης κατέβηκαν στους δρόμους μετά τη νέα κατακρήμνιση του ριάλ, το οποίο κατέγραψε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου. Μέσα σε 24 ώρες, οι διαμαρτυρίες επεκτάθηκαν σε μεγάλες πόλεις - Ισφαχάν, Σιράζ, Χαμεντάν - και απέκτησαν μαζικό χαρακτήρα. Το αίτημα έπαψε να είναι μόνο οικονομικό. Τα συνθήματα στράφηκαν ανοιχτά κατά της πολιτικής ηγεσίας και του ανώτατου θρησκευτικού κατεστημένου. Στις 30 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση επιχείρησε ελιγμό. Ανακοίνωσε αλλαγή διοικητή στην Κεντρική Τράπεζα και έκανε λόγο για «διάλογο με την κοινωνία». Η κίνηση ερμηνεύθηκε περισσότερο ως ένδειξη αδυναμίας παρά ελέγχου. Τα πανεπιστήμια μπήκαν στο παιχνίδι, φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους και οι απεργίες άρχισαν να παραλύουν την καθημερινότητα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="et" dir="ltr">Tearing down Khamenei poster in Ilam <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/ayj0bKklD9">pic.twitter.com/ayj0bKklD9</a></p>— Saba Khorram (@Saba_Khorram) <a href="https://twitter.com/Saba_Khorram/status/2006755700970762685?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>