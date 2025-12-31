Πρωτοχρονιά 2026: Οι ευχές και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για το νέο έτος

Η πολιτική ηγεσία του τόπου έστειλε τις δικές της ευχές και μηνύματα προς τους πολίτες

Ολόκληρη η χώρα κινείται σε ρυθμούς Πρωτοχρονιάς και σε αυτό το κλίμα, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου έκανε με τη δική της σειρά τις ευχές της για τον νέο χρόνο. Στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απευθύνεται σε «όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» σημειώνοντας ότι η «τελευταία ημέρα του χρόνου καλεί σε στοχασμό, ευθύνη και αφοσίωση στο καθήκον». Τονίζει την ανάγκη «αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων», καθώς και τη σημασία «της αξιοπρεπούς πράξης» για τη βοήθεια προς τους πολίτες. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται συλλογική ενότητα απομακρύνοντας το «μίσος, τη δειλία και τον μηδενισμό». Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνει τη σημασία της «γνώσης, της καινοτομίας» και μιας «ισχυρής θεσμικής υποδομής», καθώς και την ανάγκη «επένδυσης στην εκπαίδευση» ως «καύσιμο» για ανάπτυξη. Οι προαναφερόμενες συνθήκες συνδέονται με «την εθνική άμυνα και το υψηλό φρόνημα» ως θεμέλια ειρήνης, με τον ελληνικό λαό να φέρει το χαρακτηριστικό της «φιλοξενίας αλλά και της αποφασιστικότητας». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι ακόμα ότι η Πατρίδα έχει «παγκόσμια παρουσία» και καλεί σε ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι «παγκόσμιες προκλήσεις». Κλείνει με ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026».

Οι ευχές του Μητσοτάκη Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει και για το νέο έτος επεσήμανε ότι «ξεκινάμε με πυξίδα πάντα το αποτέλεσμα, ώστε με επιμονή και προσπάθεια να βαδίσουμε ακόμη πιο μπροστά, έχοντας πρώτο σταθμό το 2026, αλλά και ορίζοντα ελπίδας το 2030». Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού: «Η παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι ημέρα γιορτής αλλά και αναστοχασμού. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε χαρούμενες στιγμές με αυτούς που αγαπάμε, να ανταλλάξουμε ευχές για ένα καλύτερο αύριο και, ταυτόχρονα, να μετουσιώσουμε θετικά τις εμπειρίες του χρόνου που φεύγει. Αυτό θα κάνουν σε λίγο εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Στο γύρισμα του χρόνου, πάντως, ας σκεφτούμε και εκείνους που θα τους βρει στις δουλειές τους: από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία και τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, μέχρι τους εργαζόμενους στην εστίαση, και από τους αστυνομικούς που κάνουν τους ελέγχους αλκοτέστ, μέχρι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα σύνορά μας. Γιατί κάποιοι ξαγρυπνούν για να μπορούμε όλοι εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι. Το τελευταίο αποκτά κρίσιμη σημασία στους ταραγμένους καιρούς μας, πολύ περισσότερο όταν το 2025 παραδίδει έναν κόσμο σε αστάθεια και σε αναζήτηση νέων ισορροπιών, με πρωτοφανείς γεωπολιτικές αλλαγές αλλά και μεγάλες οικονομικές αβεβαιότητες, ενώ και το 2026 ανατέλλει με τη σειρά του γεμάτο πολλαπλές προκλήσεις. Πίσω, όμως, από κάθε δυσκολία, μπορεί να κρύβεται και μία ευκαιρία. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, δεν ήταν λίγες οι κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Για να αποδειχθεί έτσι ότι, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η προσαρμοστικότητα καθίσταται πλέον εθνική αναγκαιότητα. Σε μία τέτοια σύνθετη συγκυρία, η χώρα μας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα νέα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα ενδυναμώνοντας τη θέση της. Όχι, προφανώς, χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη, με αποτελέσματα, ωστόσο, που αναμφισβήτητα την έχουν κάνει πιο ισχυρή. Με θωρακισμένη την άμυνά της, σε ανάπτυξη την οικονομία της και πιο δυναμική την κοινωνία της, να βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητά της. Στα ορόσημα του 2025 ανήκει σίγουρα η φορολογική μεταρρύθμιση που στηρίζει το εισόδημα της μεσαίας τάξης αλλά και των νέων. Επίσης, η ανακαίνιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, ο εκσυγχρονισμός της παιδείας, όπως και η γεωπολιτική αναβάθμιση της πατρίδας μας, τόσο ως ενεργειακού κόμβου όσο και ως κράτους που αξιοποιεί τους υποθαλάσσιους πόρους του, με συνεργασίες μεγάλης εθνικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής σημασίας. Όλα αυτά, ενώ σε λίγο θα καταπλέει στη Σαλαμίνα ο «Κίμων», η πρώτη από τις τέσσερις ελληνικές φρεγάτες Belh@rra, με τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας να πρoεδρεύει στο Eurogroup και τις καθαρές αποδοχές όλων να αυξάνονται, κάθε χρόνο, ως «ανάχωμα» στο κόστος ζωής. Αυτή, ωστόσο, είναι μόνο η μία όψη των πραγμάτων. Γιατί είναι αλήθεια πως έχουμε ακόμη πολλές παθογένειες να νικήσουμε. Για παράδειγμα, την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα σε σωστές, επιτέλους, βάσεις, με λογική και διάλογο, αλλά και με τολμηρές τομές που δεν θα κρύβουν, πια, το πρόβλημα «κάτω από το χαλί». Και, ασφαλώς, χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας, όταν η πολιτεία έχει ήδη ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις. Θα δοκιμαστούν, επομένως, στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης. Είμαι σίγουρος πως αυτή είναι και η απαίτηση των πολλών, εκείνων που πρώτα σκέφτονται και μετά μιλούν αντί, απλώς, να φωνασκούν, όσων θέλουν να κρίνουν αλλά και να συγκρίνουν. Γι’ αυτό και με το ίδιο πρόταγμα θα κινηθεί στη νέα χρονιά η κυβέρνηση, επιμένοντας στην τροχιά της σιγουριάς και της δουλειάς, αρνούμενη τη δημαγωγία, την τοξικότητα, αλλά και τους επικίνδυνους πειραματισμούς, με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται, και επιλέγοντας μία πορεία ευθύνης και έργου. Αξίζει, συνεπώς, να υποδεχτούμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία την αυγή του νέου έτους. Άλλωστε, η Ελλάδα και όλοι μας είμαστε τώρα και πιο έμπειροι αλλά και πιο δυνατοί από ποτέ. Οπλισμένοι με τις μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας, όσο και από τα διδάγματα που έφερε το 2025. Γι’ αυτό και ξεκινάμε με πυξίδα πάντα το αποτέλεσμα, ώστε με επιμονή και προσπάθεια να βαδίσουμε ακόμη πιο μπροστά, έχοντας πρώτο σταθμό το 2026, αλλά και ορίζοντα ελπίδας το 2030 -είναι ένα έτος-ορόσημο, καθώς τότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους-, εξαλείφοντας οριστικά τις παθογένειες που ακόμα το ταλανίζουν. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Υγεία και ευτυχία σε κάθε σπιτικό και περισσότερη ευημερία σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλή χρονιά!»

Ανδρουλάκης: «Το νέο έτος να φέρει ελπίδα» Την αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά υποδέχθηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Εύχομαι το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια με την ακρίβεια, με την κατάσταση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία. Το νέο έτος να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική ιδίως στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Αφού αντάλλαξαν δώρα και ευχές με τα μέλη της χορωδίας και τους χορευτές της αδελφότητας, από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο ευχήθηκε «το νέο έτος να φέρει ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες των πολλών». Έδωσαν, μάλιστα, συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος.

Φάμελλος: «Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, άκουσαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Θέρμη. Στη συνέχεια στο μήνυμά του ανέφερε: «Εύχομαι η Νέα Χρονιά να είναι ειρηνική, χωρίς σύννεφα στις ζωές μας. Να φέρει υγεία, ευημερία και πρόοδο. Με ένα ζεστό σπίτι και μια μεγάλη αγκαλιά για όλες και όλους. Φωτεινή για όλα τα παιδιά του κόσμου. Χωρίς φτώχεια, ανισότητες, αβεβαιότητα και διακρίσεις. Και να μην γίνεται η Ελλάδα γνωστή για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία. Για μια κοινωνία και μια οικονομία που προοδεύουν μαζί. Και η λύση είναι μία: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ώστε το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών. Και να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την Προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης και της Ελπίδας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Κωνσταντοπούλου: Τη νέα χρονιά να φέρουμε Δικαιοσύνη, Αγάπη και Ειρήνη Τις ευχές της για τη νέα χρονιά εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέσω ανάρτησής της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα για δικαιοσύνη, αγάπη και ελπίδα.Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου: «Αντίο 2025! Ήσουν μια χρονιά δύσκολη, όμορφη, γεμάτη! Είχες τα πάντα: χαρές, λύπες, μάχες, νίκες, δοκιμασίες, αποφάσεις, αγκαλιές, αγωνίες, δάκρυα, γέλια… Είχες σύγκρουση, τρυφερότητα, αντοχή, αντίσταση, δημιουργία… Είχες κόσμο στους δρόμους, αγώνες για τα δικαιώματα, αγώνες για Δικαιοσύνη, μάχες στο πλευρό των ανθρώπων στα Δικαστήρια, μάχες στη Βουλή, νίκες μεγάλες του καλού απέναντι στο κακό, μάχες συνεχείς απέναντι στη διαφθορά και το σκοτάδι. Είχες την κορυφαία μας στιγμή, στα σχεδόν δέκα χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας, την παρουσίαση του Προγράμματός μας, βάζοντας τον 'Ανθρωπο μπροστά και την τεχνολογία στην υπηρεσία του, με την υπογραφή του Διαμαντή. Αλλά και την κορυφαία πράξη του Διαμαντή, την παρακαταθήκη του, να παραιτηθεί από ένα βρόμικο πεδίο, για να υπηρετήσει με όλες του τις δυνάμεις την Τέχνη, τον Πολιτισμό. Είχες μαθήματα πολλά: ότι η συλλογικότητα μπορεί να υπάρξει πηγαία κι αυθόρμητα, στο δρόμο, στις πλατείες, στις ψυχές, εκεί όπου το δίκιο ξεχειλίζει! ότι η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, κάθε γυναίκας, είναι κοινή αναφορά κι αυτοί που την προσβάλλουν εξοστρακίζονται από τους ανθρώπους την ώρα που νομίζεις ότι αμύνεσαι μόνη σου… ότι κάποιες μάχες θέλουν μεγάλο κόπο, κι ακόμη και 17 χρόνια μετά πρέπει να υπερασπιστείς το παιδί, που το σκότωσαν στα 15 του, τον Αλέξανδρο, για να τον δικαιώσεις. ότι όταν δεν παύεις να αγωνίζεσαι, στο τέλος νικάς: έτσι έγινε με τις αθλήτριές μας στην Κωπηλασία, με τους ανθρώπους που παλεύουν κατά των πλειστηριασμών, με το σπίτι της οικογένειας που σώσαμε, με τον Πάνο, που διακινδύνευσε τη ζωή του απέναντι σε όλο το σύστημα για να δικαιώσει το παιδί του. Και με τόσες και τόσες άλλες μάχες που δώσαμε και κερδίσαμε μέσα στη χρονιά, απέναντι στην αδικία, την αυθαιρεσία, τη βία. ότι η αλληλεγγύη είναι ευθύνη, καθήκον, ύπαρξη κι ότι απέναντι στις πιο ισχυρές εξουσίες που εγκληματούν, υπερασπίζεσαι τους αθώους, τα παιδιά της Γάζας, τον λαό της Παλαιστίνης, ανυποχώρητα, μέχρι τέλους! ότι ο ακτιβισμός είναι δύναμη και πολλές φορές είναι αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα, όταν οι θεσμοί αδρανούν. ότι μέσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες και τις μεγαλύτερες θύελλες, η αγάπη είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο, και η αγάπη στο τέλος νικά. Ότι σε κάθε μάχη, σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε δοκιμασία, έχεις μαζί σου, στο πλευρό σου, τους ανθρώπους σου, που ακόμη κι αν δεν είναι εκεί, είναι εκεί με την σκέψη και την αγάπη τους. Σε αποχαιρετώ περήφανη και χαρούμενη που, όσα και να κατάφερα, όσα κι αν δεν κατάφερα, όσα κι αν παλέψαμε, όσα κι αν κερδίσαμε, όσα κι αν διεκδικήσαμε, όσα κι αν καταφέραμε κι όσα κι αν ακόμη τα διεκδικούμε, κάθε στιγμή, πάντα, είχε Αλήθεια. Κάθε στιγμή σου ήταν αληθινή, κάθε στιγμή ήμουν αληθινή. Και τώρα, μπροστά στη νέα χρονιά που έρχεται, πάλι μας αφήνεις τα δώρα σου: την Ελπίδα, που γεννούν οι αγώνες για το δίκαιο και η αγάπη για τον άνθρωπο. Την ώρα που οι άνθρωποι του μόχθου, οι αγρότες μας, είναι στους δρόμους και στα μπλόκα, την ώρα που στη Βουλή μαίνονται οι μεγάλες συγκρούσεις με τη διαφθορά, την ώρα που ο κόσμος πια γνωρίζει, μαθαίνει και συνειδητοποιεί, την ώρα αυτή είναι που γεννιέται η Ελπίδα στις ψυχές όλων κι η αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε αυτά που ελπίζουμε, ονειρευόμαστε κι αξίζουμε. Με την Ελπίδα, λοιπόν, στην ψυχή, στην καρδιά και στον νου, σε αποχαιρετώ και σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες, για την ορμή με την οποία μπαίνουμε με χαμόγελο στη νέα χρονιά για να φέρουμε Δικαιοσύνη, Αγάπη και Ειρήνη… Ζωή».

Χαρίτσης: «Ας μιλήσουμε για την ειρήνη» Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, απηύθυνε και τις δικές τους ευχές μέσω των κοινωνικών δικτύων. «Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες κάνουμε έναν απολογισμό. Μια μικρή παύση για να δούμε τον διπλανό μας, τον συνάνθρωπό μας. Τον νέο, ο οποίος πλέον δουλεύει μέχρι και δεκατρείς ώρες την ημέρα, τον ηλικιωμένο, ο οποίος περιμένει με τις ώρες στην ουρά στο νοσοκομείο, τον εργαζόμενο, ο οποίος φοβάται να ανοίξει τον φάκελο με τον επόμενο λογαριασμό, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος έχασε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, τον γονιό που περνάει μπροστά από τη γιορτινή βιτρίνα, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει δώρο στο παιδί του. Ξέρω πολύ καλά ότι πολλές και πολλοί από εμάς έχουμε συνηθίσει πλέον στη δυστυχία. Και δεν έχουμε προσδοκίες για κάτι καλύτερο. Και πλέον μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο. Και κανείς δεν μιλάει για την ειρήνη. Ε, ας μιλήσουμε εμείς λοιπόν για την ειρήνη. Όχι ως ένα ακόμα κλισέ αυτών των ημερών, αλλά ως μια επιτακτική ανάγκη και ως ένα «μέχρι εδώ». Μέχρι εδώ στη βία. Μέχρι εδώ στην περιστολή των δικαιωμάτων μας. Να είναι λοιπόν το 2026 η χρονιά στην οποία θα διεκδικήσουμε την κοινωνία που μας αξίζει και μπορούμε να έχουμε. Να είναι το 2026 και η χρονιά στην οποία θα συνειδητοποιήσουμε όλοι και όλες μας κάτι πολύ απλό αλλά και συνάμα πολύ σημαντικό: ότι η ζωή δεν είναι απλώς κάτι που το διαχειρίζεσαι. Η ζωή είναι κάτι που διαρκώς το υπερασπίζεσαι. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους»

Ευχές από Αλέξη Τσίπρα Την ίδια ώρα πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ευχηθούν με αναρτήσεις τους στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας το έπραξε με ευχές για το νέο έτος.

Οι ευχές του Κασσελάκη Με καλοκαιρινή διάθεση ευχήθηκε και ο Στέφανος Κασσελάκης. «Μπαίνουμε στο νέο έτος μαζί με όσα έχουν πραγματική αξία. Τους ανθρώπους μας. Την αλήθεια. Την αξιοπρέπεια. Την αλληλεγγύη. Την αγάπη. Η χρονιά που έρχεται θα έχει δυσκολίες. Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με το άδικο, που δεν βολεύονται με το «έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα», υπάρχει ελπίδα. Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι. Που θα μιλήσουμε καθαρά. Που θα διεκδικήσουμε μια ζωή με ασφάλεια, δικαιοσύνη και προοπτική. Για όλους. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη. Και σας υπόσχομαι κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό: να συνεχίσω να λέω την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν βολεύει. Καλή χρονιά!» ανέφερε σε ανάρτησή του.