Στον τελικό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Solve for Tomorrow η ελληνική ομάδα Supervision, με λύση για άτομα με οπτική αναπηρία

Mε την συμμετοχή μιας ελληνικής ομάδας ανάμεσα στις δέκα ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό του πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Solve for Tomorrow της Samsung, ολοκληρώθηκε η σχετική εκδήλωση.

Πρόκειται για την ομάδα «Supervision» από το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, που εκπροσώπησε την χώρα μας, η οποία συμμετείχε στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. Η Αφροδίτη, εκπροσωπώντας την ομάδα, παρουσίασε το BrailleVoice, ένα καινοτόμο σύστημα που στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας αγορών στο σούπερ μάρκετ για άτομα με οπτική αναπηρία. Το σύστημα αξιοποιεί QR codes, προσφέροντας άμεσες ηχητικές πληροφορίες και δυνατότητες πλοήγησης, ενισχύοντας την αυτονομία και τη συμπερίληψη στην καθημερινότητα.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Solve for Tomorrow είναι μια πρωτοβουλία της Samsung Electronics, σχεδιασμένη για να εμπνεύσει τη νέα γενιά να αναπτύξει λύσεις σε κοινωνικές και παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της τεχνολογίας και της καινοτόμου σκέψης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκέντρωσε δέκα ομάδες φιναλίστ από όλη την Ευρώπη, με πέντε από αυτές να αναδεικνύονται νικήτριες. Η τελική φάση φιλοξενήθηκε στο Μιλάνο και περιλάμβανε ένα τριήμερο πρόγραμμα με τη συμμετοχή εξήντα ατόμων, δυναμικές παρουσιάσεις ιδεών, εργαστήρια και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι φιναλίστ έλαβαν καθοδήγηση από ειδικούς της Samsung και της Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας «Together for Tomorrow, Enabling People». Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση των νεότερων γενεών και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, αξιοποιώντας τον συνδυασμό αθλητισμού και τεχνολογίας. Σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των ομάδων είχαν και οι IOC Young Leaders Berber Swart, Sofia Bonicalza, Nicolo Di Tulio και Paul Bayet, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με τους μαθητές, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στην αφήγηση και την αποτελεσματική παρουσίαση των ιδεών τους. Το πρόγραμμα IOC Young Leaders αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΔΟΕ και εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο Olympism365.

Οι νικήτριες ομάδες και οι καινοτομίες τους

Οι πέντε ομάδες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό παρουσίασαν λύσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα:

*Curastep (Ηνωμένο Βασίλειο): Ένα έξυπνο βιομετρικό παπούτσι IoT που βοηθά διαβητικούς ασθενείς με προβλήματα στα πόδια να παραμένουν δραστήριοι.

*Liova (Γαλλία): Ένα οικολογικού σχεδιασμού power bank που αξιοποιεί εξαρτήματα από παλιές συσκευές.

*My Hormone (Ουγγαρία): Εκπαιδευτικό υλικό για τη γυναικεία ορμονική ισορροπία, καλύπτοντας κενά στη δημόσια υγεία.

*SkillFIT (Γερμανία): Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που προωθεί την ισότητα στη φυσική αγωγή στα σχολεία.

*VisionNex (Τσεχία): Προσιτά έξυπνα γυαλιά που μετατρέπουν οπτικές σκηνές σε προφορικές περιγραφές για άτομα με προβλήματα όρασης.

Ο πρόεδρος και CEO της Samsung Electronics Europe, Simon Sung, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα περήφανος που η Ευρώπη φιλοξενεί τον πρώτο περιφερειακό διαγωνισμό Solve for Tomorrow, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων και της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών στο μέλλον.

Από την πλευρά της ΔΟΕ, ο Ollie Dudfield, Associate Director του Olympism365, υπογράμμισε ότι ο Ολυμπισμός δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό αλλά και την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, επισημαίνοντας τη συμβολή του προγράμματος Solve for Tomorrow και της συνεργασίας Sport & Tech στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.