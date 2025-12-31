Ποιοι έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία.

Τα κάλαντα τραγούδησαν μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του αντάλλαξαν με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.