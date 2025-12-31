Ποιοι έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία.
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία.
Τα κάλαντα τραγούδησαν μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του αντάλλαξαν με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr