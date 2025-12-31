Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας για το 2026

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοίνωσε τους νέους Αντιδημάρχους και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για το 2026, με καθορισμένες αρμοδιότητες και θητεία ενός έτους.



Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρει τα εξής:

Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα, ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπακτίας, με θητεία από 1.1.2026 έως 31.12.2026, ως εξής:

1. Στον κ.Κοτρωνιά Θωμά μεταβιβάζονται:

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, πλην των αρμοδιοτήτων, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.

Β) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

2. Στον κ.Κούκουνα Αθανάσιο μεταβιβάζονται:

A) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β) Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πλατάνου και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Η αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους τω δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

3. Στον κ.Τσέλιο Σπυρίδωνα μεταβιβάζονται:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

4. Στον κ.Τσουκαλά Κωνσταντίνο μεταβιβάζονται:

Α) Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων των τμημάτων α) Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής β) Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού

και δ) Τμήματος Παιδείας.

Β) Από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες των θεμάτων Τουρισμού.

Γ) Οι αρμοδιότητες της τέλεσης πολιτικών γάμων.

5. Στον κ.Σιμάκη Γεώργιο μεταβιβάζονται:

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

6. Στον κ.Παπαϊωαννίδη Ιωάννη μεταβιβάζονται:

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Β) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα Τουρισμού.

Γ) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Δ) Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Η αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

7. Στον κ.Ραυτόπουλο Νικόλαο (ο οποίος ορίζεται χωρίς αντιμισθία) μεταβιβάζονται:

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος οι αρμοδιότητες για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.

8. Στον κ.Μουχτούρη Ηρακλή μεταβιβάζονται:

Α) Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πυλλήνης και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Η αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Β) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος οι αρμοδιότητες για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

9. Στον κ.Καραδήμα Χαράλαμπο (ο οποίος ορίζεται χωρίς αντιμισθία) μεταβιβάζονται:

Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Η αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι:

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κοτρωνιά Θωμά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κούκουνας Αθανάσιος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Τσέλιου Σπυρίδωνα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαϊωαννίδης Ιωάννης.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κούκουνα Αθανάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κοτρωνιάς Θωμάς.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Τσουκαλά Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Ραυτόπουλος Νικόλαος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Παπαϊωαννίδη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τσέλιος Σπυρίδωνας.

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Ραυτόπουλου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαϊωαννίδης Ιωάννης.

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Μουχτούρη Ηρακλή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κοτρωνιάς Θωμάς.

η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Καραδήμα Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κοτρωνιάς Θωμάς.

θ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Σιμάκη Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τσουκαλάς Κωνσταντίνος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κοτρωνιάς Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Παπαϊωαννίδη Ιωάννη.

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο στη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από 1.1.2026 έως 31.12.2026 ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Δελημάρη Γρηγόριο, με αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους Προέδρους τω δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση τον απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος.