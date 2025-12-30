Η Dimand του Πατρινού Δημήτρη Ανδριόπουλου πούλησε το ΜΙΝΙΟΝ στην Alpha Bank

Στα χέρια της Alpha Bank, περνάει το εμβληματικό κτήριο του MINION, καθώς η DIMAND ανακοίνωσε την ολοκλήρωση, της πώλησης του 100% των μετοχών της θυγατρικής Alkanor Μ.Α.Ε., η οποία κατέχει το σύγχρονο βιοκλιματικό συγκρότημα, στην θυγατιρκή της ALPHA, ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε., μέσω της Arcela Investments Limited.



Το τίμημα ανήλθε σε περίπου €36,7 εκατ., έναντι επενδεδυμένων κεφαλαίων €22,0 εκατ. από τον όμιλο DIMAND.

Στην ανακοίμωσή της η Dimand αναφέρει: «Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "DIMAND A.E." (η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, ότι, ολοκληρώθηκε την 30.12.2025, μέσω της θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η πώληση στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας Alkanor Μ.Α.Ε..

Η Alkanor Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων (καταστήματα, και γραφεία), επιφάνειας 13.787 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου & Σατωβριάνδου στην Αθήνα. Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED, βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC.

Το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Alkanor M.A.E. ανήλθε σε €36,7 εκατ. περίπου, το οποίο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε €22,0 εκατ. περίπου».