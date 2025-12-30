Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Βράβευση των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας τίμησε τους μαθητές και τις μαθήτριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε εκδήλωση βράβευσης στην Κάτω Αχαΐα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Αφιερωμένη στη νέα γενιά που τολμά να ονειρεύεται, να προσπαθεί και να διεκδικεί το μέλλον της, ήταν η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.



Ο Δήμος πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης, το απόγευμα της Δευτέρας, στην κατάμεστη αίθουσα του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας τιμώντας τη σκληρή δουλειά, την επιμονή και το ήθος των παιδιών που αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη ότι η προσπάθεια και η πίστη στους στόχους μπορούν να μετατρέψουν τα όνειρα σε πραγματικότητα.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών, π. Απόστολος Δημητρόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Σκιαδαρέσης, αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπαιδευτικοί, γονείς και συγγενείς των επιτυχόντων.



Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος ανέφερε: «η εκδήλωση πραγματοποιείται στη σκιά της απώλειας ενός νέου ανθρώπου, του Αλέξανδρου που έπεσε θύμα τροχαίου, θύμα της ανευθυνότητας και της παραβατικότητας που για να εξαλειφθούν απαιτείται γνώση, συμμόρφωση και σεβασμός στις αρχές μιας κοινωνίας που θέλουμε να ζούμε. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά μας καλή σταδιοδρομία και να μην ξεχνούν πως η επιμονή, η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση στις αξίες μας ανοίγουν το χρόνο προς το μέλλον. Οι επιτυχίες των μαθητών μας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την τοπική μας κοινωνία».



Παράλληλα, ο Δήμαρχος συνεχάρη τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι η συμβολή τους ήταν καθοριστική: «Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν πολύτιμοι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή».



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την οποία πλαισίωσαν μουσικά, η Κατερίνα Τσαντούλη (τραγούδι) και η Κωνσταντίνα Ανδρουτσόπουλου (πιάνο) από τη σχολή Μελοδύσσεια, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις- έπαινοι στους επιτυχόντες μαθητές και ένα συμβολικό δώρο.