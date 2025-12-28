Ο Ζελένσκι στη Φλόριντα- Εδαφικό και ασφάλεια στο επίκεντρο με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ενόψει της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Zelensky has arrived in Miami for a meeting with Trump. <a href="https://t.co/ifvrExxAmC">pic.twitter.com/ifvrExxAmC</a></p>— KyivPost (@KyivPost) <a href="https://twitter.com/KyivPost/status/2005286096310263954?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ανάμεσα στα θέματα που θα βρεθούν στο πεδίο συζήτησης είναι το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι έχει κάνει αρκετά βήματα, αν και όπως ξεκαθάρισε στις τελευταίες του δηλώσεις, οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει για το εδαφικό, εκείνος θα την πάει σε δημοψήφισμα, για τη διεξαγωγή του οποίου, μάλιστα, με τα σημερινά δεδομένα, ζητάει εκεχειρία 60 ημερών.

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, αφορά την αμερικανική πρόταση για το Ντονμπάς. Οι Αμερικανοί δε ζητούν να δοθεί στους Ρώσους το τμήμα του Ντονμπάς το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά να μετατραπεί σε ζώνη ελεύθερου εμπορίου υπό διεθνή έλεγχο, χωρίς την παρουσία ουκρανικών στρατευμάτων.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων Τραμπ-Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια "ενδελεχή" τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

"Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων", έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.