«Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι»: Συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Γρηγόρη Βασιλόπουλου

Η δημοτική παράταξη « Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» και ο επικεφαλής της Βασίλης Αϊβαλής εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της αγαπημένης μητέρας του δημοτικού συμβούλου της παράταξης, Γρηγόρη Βασιλόπουλου.

"Στον Γρηγόρη και στην οικογένειά του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τις θερμότερες ευχές μας για δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες ώρες" αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα