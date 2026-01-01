Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτiρίου: Ποια ακίνητα κινδυνεύουν με πρόστιμα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί ένα σύγχρονο και απαραίτητο εργαλείο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη διαφάνεια της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Πρόκειται για έναν ψηφιακό φάκελο, στον οποίο καταγράφονται με οργανωμένο και ενιαίο τρόπο όλα τα βασικά στοιχεία ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς ιδιοκτησίας, από την αρχική άδεια δόμησης έως την υφιστάμενη κατάστασή του.

Στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως οι οικοδομικές άδειες, τα εγκεκριμένα σχέδια, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, οι δηλώσεις αυθαιρέτων, οι μελέτες και τα φύλλα ελέγχου, καθώς και κάθε τροποποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στο ακίνητο με την πάροδο του χρόνου. Η ευθύνη για τη σύνταξη και την ενημέρωσή της ανήκει σε αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί την ακρίβεια και τη νομιμότητα των καταχωρημένων δεδομένων.

Η θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια των συναλλαγών ακινήτων, καθώς αποτελεί πλέον υποχρεωτικό στοιχείο για μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες και γονικές παροχές. Με τον τρόπο αυτό, ο αγοραστής έχει πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, ενώ περιορίζονται φαινόμενα αυθαιρεσιών και νομικών εκκρεμοτήτων.

Παράλληλα, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα διευκολύνει τον μακροχρόνιο πολεοδομικό σχεδιασμό και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος από τη διοίκηση. Η ψηφιακή καταγραφή και η συνεχής ενημέρωση των στοιχείων εξοικονομούν χρόνο, μειώνουν τη γραφειοκρατία και ενισχύουν τη διαφάνεια.

Ποια ακίνητα κινδυνεύουν με πρόστιμα

Χιλιάδες κτίρια επαγγελματικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής χρήσης πρέπει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Διαφορετικά, οι ιδιοκτήτες τους κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 10% της αντικειμενικής αξίας.

Η υποχρέωση δεν αφορά κατοικίες, αλλά κτίρια όπου συγκεντρώνεται κοινό ή ασκείται οργανωμένη δραστηριότητα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών, κοινωνικών ή θρησκευτικών εκδηλώσεων, αλλά και κάθε είδους χώροι που υποδέχονται μαζικά επισκέπτες.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται πολιτιστικές υποδομές όπως βιβλιοθήκες, μουσεία και αίθουσες εκθέσεων, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, κλειστά γυμναστήρια και βοηθητικούς χώρους. Υποχρέωση έχουν επίσης επαγγελματικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων.

Η απαίτηση επεκτείνεται ακόμη σε τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων, εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οικοτροφεία και οίκους ευγηρίας.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, υπάρχουν επτά κατηγορίες ακινήτων για τις οποίες η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι άμεση και υποχρεωτική. Αντίθετα, για υφιστάμενες κατοικίες, καταστήματα και γραφεία, η Ταυτότητα απαιτείται μόνο όταν το ακίνητο μεταβιβάζεται.