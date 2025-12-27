Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο λίγο πριν την συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Άλλη μια νύχτα κόλασης πέρασε η Ουκρανία με το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο να είναι συνεχές λίγες ώρες πριν την συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27.12.2025) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας το Κίεβο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο γύρω στη 01:30 και μετέδωσε πως ακολούθησαν άλλες μισή ώρα αργότερα.

«Παραμείνετε σε ασφαλή καταφύγια. Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσει όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.