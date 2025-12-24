Τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ: Πιστοί από όλο τον κόσμο στην παρέλαση

Σήμερα, οι δρόμοι της Βηθλεέμ πλημμύρισαν από τους ήχους τυμπάνων και γκάιντας κατά την παρέλαση των Παλαιστίνιων προσκόπων.

Οι φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην πόλη της Δυτικής Όχθης, που αποτελεί το λίκνο του Χριστιανισμού, πραγματοποιούνται μετά από μια διετία αποχής λόγω των φονικών επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Βηθλεέμ, οι εορτασμοί των προηγούμενων ετών είχαν επισκιαστεί από τον διετή καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα. Ενώ οι εκδηλώσεις είχαν ακυρωθεί ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους Παλαιστίνιους, φέτος στις αρχές Δεκεμβρίου το επιβλητικό δέντρο μπροστά από τον Ναό της Γεννήσεως φωτίστηκε ξανά. Η αλλαγή αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην ιδιαίτερα εύθραυστη ανακωχή που διατηρείται στη Γάζα τους τελευταίους δύο μήνες.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Φάτνης για να παρακολουθήσουν τους προσκόπους και να τραγουδήσουν κάλαντα. Ο 17χρονος Μιλάγκρος Ανστας, φορώντας τη στολή του, δήλωσε με ικανοποίηση: «Νιώθεις ότι τα Χριστούγεννα πράγματι έφτασαν», προσθέτοντας: «Είναι μια μέρα γεμάτη χαρά, γιατί πριν δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε λόγω του πολέμου». Αντίστοιχα, ο 18χρονος Κατιάμπ Αμάγια σημείωσε πως οι γιορτές φέρνουν ελπίδα, λέγοντας ότι: «υπάρχουν ακόμα Χριστιανοί που γιορτάζουν και εμείς διατηρούμε τις παραδόσεις».