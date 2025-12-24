Καιρός: Βροχές τα Χριστούγεννα και πτώση θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες- Τι καιρό θα έχει την Πρωτοχρονιά

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μία μικρή βελτίωση σε σχέση με τις βροχές, αλλά θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο, όπως ενημερώνει ο ίδιος.

Παράλληλα, για βαθμιαία βελτίωση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά κάνει ο Θεόδωρος Κολυδάς σε ανάρτησή του.

Βροχές αναμένονται ανήμερα τα Χριστούγεννα κυρίως τις πρωινές ώρες, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΒΡΟΧΕΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ<br>ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ<br>ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ<br> ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ<br>"ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ" Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ… <a href="https://t.co/Fnpo7Y5W8C">pic.twitter.com/Fnpo7Y5W8C</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2003801241994854839?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2025</a></blockquote>

Αναλυτικά ο καιρός τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Bροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ στη δυτική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων) και την κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας). Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα στις Σποράδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι σχυρά από από τις προμεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.