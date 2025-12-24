Δωρεά εξωτερικού απινιδωτή στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων

Το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων απέκτησε αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ασφάλεια της σχολικής μονάδας και της κοινότητας.

Η ανακοίνωση του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων αναφέρει τα εξής:

Αφού εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED Provider Course) και την αντιμετώπιση της απειλητικής εξωτερικής αιμορραγίας (Stop the Bleed Course) οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων, του Νηπιαγωγείου Τσουκαλαιϊκων καθώς και η Σχολική Τροχονόμος αρχικά, αφού στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν πολίτες των κοινοτήτων που έρχονται σε επαφή καθημερινά με πολύ κόσμο (αυτοκινητιστές taxi, φαρμακεία, καταστηματάρχες των περιοχών, πρόεδροι των κοινοτήτων,γονείς κ.α.), ο απώτερος στόχος της δημιουργίας ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκτασιν ασφαλούς κοινότητας επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στη σχολική μας μονάδα.

Τη δωρεά του απινιδωτή έκανε δια μέσου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας η εταιρεία “Patras Broadband” η οποία πραγματοποιεί δωρεές και εγκαταστάσεις απινιδωτών σε πολλές σχολικές μονάδες της Αχαΐας. Το σχολείο μας πληροί τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση, καθώς απέχει περισσότερο από 10 λεπτά από νοσοκομειακή και προνοσοκομειακή φροντίδα.

Ειλικρινείς ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην εταιρεία του κου Ανδριανόπουλου “Patras Broadband” για την χορηγία του εξωτερικού απινιδωτή μια πράξη σημαντική που θωρακίζει τη σχολική μα μονάδα.

Θερμές ευχαριστίες επίσης στην ομάδα «ATLS ΕΛΛΑΣ», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ιδιαίτερα στον γονέα του σχολείου μας τον Κο Κηπουργό για την επικαιροποίηση των γνώσεων για τη χρήση εξωτερικού απινιδωτή που λάβαμε μαζί με τη χορηγία και την τοποθέτηση του απινιδωτή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Οι κοινότητες της περιοχής μας πλέον πρέπει να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς αφού έχουν πιστοποιηθεί περισσότερα από 60 άτομα στη χρήση εξωτερικού απινιδωτή και αφού πλέον υπάρχει εξωτερικός απινιδωτής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων.