Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Η Μαρία Συρεγγέλα θα κινηθεί νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Μαρία Συρεγγέλα θα κινηθεί νομικά κατά...

“Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου” αναφέρει η κυρία Συρεγγέλα

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα, σκοπεύει να προβεί σε νομικές διαδικασίες, εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η κ. Συρεγγέλα, «ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου».

Η ανακοίνωση της κ. Συρεγγέλα έχει ως εξής: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

 Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Ειδήσεις Τώρα

Ευλογιά: Nέα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα- 6 στην Αχαΐα, 19 στην Ηλεία

Πάτρα: «Ξεπερνούν τις 15.000 οι κοινωνικά ευάλωτοι» λέει στο thebest.gr ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ- 15 άτομα στο Υπνωτήριο

Πάτρα: Ο Άι- Βασίλης έχει σταθμεύσει στα...Ψηλά Αλώνια- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Συρεγγέλα Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις