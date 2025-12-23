Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιορτινή συνάντηση και ευχές για το 2026 στη Ρόδο

ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιορτινή συνάντηση και ευχές γι...

Μία ζεστή γιορτινή συνάντηση πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ στη Ρόδο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Μία ζεστή γιορτινή συνάντηση πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ στη Ρόδο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Μία υπέροχη βραδιά απόλαυσαν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου οι δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ, στη Ρόδο.

Μαζί με τις οικογένειες τους βρέθηκαν σε ταβέρνα του νησιού, όπου σε ζεστή ατμόσφαιρα μίλησαν, γέλασαν και αντήλλαξαν ευχές για τις γιορτές.

Και φυσικά δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν και τα της επικαιρότητας αλλά και να ευχηθούν το 2026 να είναι ένα έτος που θα φέρει υγεία και χαρά σε όλους αλλά φυσικά καλές και αισιόδοξες ειδήσεις!

Ειδήσεις Τώρα

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επίσκεψη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»- Σε λειτουργία κρίσιμες ιατρικές υποδομές

Παχυσαρκία: Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα με 30.000 δικαιούχους

Πάτρα: Ο Άι- Βασίλης έχει σταθμεύσει στα...Ψηλά Αλώνια- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΕΣΗΕΠΗΝ Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Ρόδος

Ειδήσεις