ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιορτινή συνάντηση και ευχές για το 2026 στη Ρόδο

Μία ζεστή γιορτινή συνάντηση πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ στη Ρόδο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Μία υπέροχη βραδιά απόλαυσαν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου οι δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ, στη Ρόδο.

Μαζί με τις οικογένειες τους βρέθηκαν σε ταβέρνα του νησιού, όπου σε ζεστή ατμόσφαιρα μίλησαν, γέλασαν και αντήλλαξαν ευχές για τις γιορτές.

Και φυσικά δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν και τα της επικαιρότητας αλλά και να ευχηθούν το 2026 να είναι ένα έτος που θα φέρει υγεία και χαρά σε όλους αλλά φυσικά καλές και αισιόδοξες ειδήσεις!