Πάτρα: Χριστουγεννιάτικη προσφορά αγάπης από το τους ιατρικούς επισκέπτες

Για ακόμα μια χρονιά το σωματείο ιατρικών επισκεπτών και φαρμακουπαλληλων ΣΙΕΦΣΕΚ ΠΑΚ και τα μέλη του συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα τροφίμων , παιχνιδιών και ειδών πρώτης ανάγκης για να τα διαθέσουν στην πρωτοβουλία του ιερού ναού Παναγίας στην Παραλία Πατρών και συγκεκριμένα του πατέρα Χρυσοστόμου.

Ο πατέρας Χρυσόστομος ευχαρίστησε τα μέλη του σωματείου για αυτή την αξιέπαινη κίνηση που αναδεικνύει την προσφορά και αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Την ευγενική δράση του σωματείου υποστήριξε θερμά ο ιδιοκτήτης του Παραδοσιακού Παντοπωλείου Παναγιώτης Στασινόπουλος με αντίστοιχη προσφορά τροφίμων.