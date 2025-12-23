Πάτρα: Χριστουγεννιάτικη προσφορά αγάπης από το τους ιατρικούς επισκέπτες

Από το σωματείο ιατρικών επισκεπτών και φαρμακουπαλληλων ΣΙΕΦΣΕΚ ΠΑΚ
Για ακόμα μια χρονιά το σωματείο ιατρικών επισκεπτών και φαρμακουπαλληλων ΣΙΕΦΣΕΚ ΠΑΚ και τα μέλη του συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα τροφίμων , παιχνιδιών και ειδών πρώτης ανάγκης για να τα διαθέσουν στην πρωτοβουλία του ιερού ναού Παναγίας στην Παραλία Πατρών και συγκεκριμένα του πατέρα Χρυσοστόμου.
Ο πατέρας Χρυσόστομος ευχαρίστησε τα μέλη του σωματείου για αυτή την αξιέπαινη κίνηση που αναδεικνύει την προσφορά και αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Την ευγενική δράση του σωματείου υποστήριξε θερμά ο ιδιοκτήτης του Παραδοσιακού Παντοπωλείου Παναγιώτης Στασινόπουλος με αντίστοιχη προσφορά τροφίμων.
