Πάτρα: Συναυλία και συγκέντρωση τροφίμων σήμερα από τα Αρσάκεια Σχολεία

Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών προσκαλούν στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στον αύλειο χώρο του Νέου Δημαρχείου Πατρών (Παλαιό Αρσάκειο).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των βαθμίδων των Αρσακείων Σχολείων θα ερμηνεύσουν κάλαντα και μελωδίες που θα πλημμυρίσουν τις καρδιές μας με το πραγματικό νόημα Χριστουγέννων, της Χαράς, της Αλληλεγγύης και της Προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Συγκέντρωση τροφίμων

"Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τα Σχολεία μας, οι μαθητικές Κοινότητες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, θα παραδώσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, στον Κοινωνικό Τομέα του Δήμου Πατρέων που θα διατεθούν για την ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Όλοι οι προσκεκλημένοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τρόφιμα τα οποία θα συγκεντρώνονται την ημέρα της εκδήλωσης σε ειδικό χώρο στην είσοδο του Δημαρχείου", αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου.