O Λάμπρος Κωνσταντάρας ξέσπασε για την απόλυση του Στέφανου Παπαδόπουλου: Ηθικό δίδαγμα, μην καταγγείλετε κανέναν

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θέλησε να πάρει θέση σχετικά με την απόλυση του 21χρονου που έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απομακρύνθηκε από το Can Can, ύστερα από την κίνησή του να κατηγορήσει στον διάσημο τραγουδιστή για ανήθικες προτάσεις.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είχε αποκαλύψει μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ότι θα γινόταν καταγγελία σε βάρος γνωστού τραγουδιστή, – χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη – θέλησε να εκφράσει την αντίρρησή του γύρω από την απόφαση του νυχτερινού μαγαζιού να διακόψουν την συνεργασία τους.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Can Can για την απόλυση του Στέφανου Παπαδόπουλου και έγραψε: «Ηθικό δίδαγμα: Μην καταγγείλετε κανέναν αν θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε εδώ».