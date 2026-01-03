Γρηγόρης Φιλιππάτος: The Food Expert

Ο Γρηγόρης Φιλιππάτος μιλάει για το φαγητό σαν να μιλάει για ζωή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πίσω από τον επαγγελματία που ταξιδεύει, δοκιμάζει, αξιολογεί και αφηγείται, κρύβεται ένα παιδί που μεγάλωσε στην Ιθάκη, μέσα σε μια οικογένεια μαγείρων και εστιατόρων.

Αν και μετακόμισε στην Πάτρα σε ηλικία μόλις επτά ετών, όλες οι σημαντικές του μνήμες, όλες οι εικόνες που σφράγισαν την ταυτότητά του, έχουν τις ρίζες τους στο νησί του Οδυσσέα: στους κήπους με τα λαχανικά, στον ξυλόφουρνο που άναβε πριν ακόμη ξημερώσει, στις αγνές γεύσεις που τον μύησαν από νωρίς στο τι σημαίνει αληθινό φαγητό.

Για τον Γρηγόρη Φιλιππάτο, η Ιθάκη δεν είναι μόνο ο τόπος, όπου πέρασε τα πρώτα του χρόνια. Είναι το σημείο αναφοράς του, ο τόπος όπου ξεκίνησε η σχέση του με τη γαστρονομία, η πυξίδα που τον ακολουθεί σε κάθε ταξίδι, σε κάθε γεύση, σε κάθε κριτική του.

Σήμερα, ως δημοσιογράφος γεύσης και ταξιδιού στο Proto Thema Publishing με τη χαρακτηριστική του ματιά στο Cantina και το New Money, αλλά και ως κριτικός εστιατορίων του Αθηνοράματος, έχει χτίσει μια ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομική σκηνή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΞΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΧΛΑ

Μιλώντας στο THE BEST MAGAZINE ξεδιπλώνει τον προσωπικό του γαστρονομικό χάρτη: τις μνήμες, τις επιρροές, τις εμπειρίες και τα ταξίδια που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους storytellers της ελληνικής γεύσης. Μιλάει για το «καλομαγειρεμένο» φαγητό, για το τι λείπει από τη γαστρονομική σκηνή της Πάτρας και για τα σχέδια που ετοιμάζει, από τον κόσμο των εστιατορίων, μέχρι τα μοναστήρια της Κρήτης. Μια συζήτηση που «ανοίγει την όρεξη», όχι μόνο για φαγητό, αλλά και για αλήθεια.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, στα παιδικά σας ακόμα χρόνια, ποια ήταν η σχέση σας με το φαγητό;

Η αλήθεια είναι πως προέρχομαι από μια οικογένεια μαγείρων, ανθρώπων που είχαν επαγγελματική σχέση με την κουζίνα. Μεγάλωσα στην Iθάκη σε ένα σπίτι με κήπους γεμάτους λαχανικά και ζώα. Το σπίτι μας είχε ξυλόφουρνο, πυροστιές, ακόμη και λινό που πατούσαμε τα σταφύλια.

Φτιάχναμε το δικό μας ψωμί, όπως και κάθε οικογένεια, άλλωστε, στα χωριά της υπαίθρου, το δικό μας λάδι, το δικό μας κρασί. Αληθινές γεύσεις, ρεαλιστικό slow food πλάι σε πρωτόγονες μαγειρικές μεθόδους. Μια μαγειρική φιλοσοφία που περιέχει ακόμη και σήμερα, για όσους την υπηρετούν, πολύ αγάπη. Αγάπη έκδηλη! Αρκεί να δείτε μια γιαγιά σε ένα ελληνικό χωριό την στιγμή που μιλά στο φαγητό πάνω από την κατσαρόλα.

Υπάρχουν μνήμες και μυρωδιές που ίσως έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη αυτής της σχέσης μετέπειτα;

Η εξέλιξη ενός ανθρώπου που αποφασίζει να κάνει την γεύση επάγγελμα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να βασίζεται στην μνήμη παρά μόνο στη διαρκή έρευνα, στη δοκιμή και στην καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς και τους μάγειρες. Η μνήμη, ειδικά οι παιδικές μας μνήμες, είναι ανεπαρκείς για να καθορίσουν την μετέπειτα εξέλιξη, καθώς περιέχουν μόνο τις μαγειρικές κατευθύνσεις και τον μαγειρικό πολιτισμό της στενής γεωγραφικής περιοχής που μεγαλώσαμε.