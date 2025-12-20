Αγρίνιο: Eχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό στην πλαγιά του αλσυλλίου

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου μετά από πτώση άνδρα σε γκρεμό λίγων μέτρων στον παλιό Άγιο Χριστόφορο, στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό στην πλαγιά του αλσυλλίου μεταξύ της οδού Αγίου Χριστοφόρου και της οδού Γούναρη. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κλήθηκε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει, σύμφωνα με το agriniopress.gr

Τις προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκόλεψε η πυκνή βλάστηση.

Επί τόπου έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άνδρα από την οδό Γούναρη για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο τραυματισμένος άνδρας είχε τις αισθήσεις του και η κατάστασή του πρόκειται να εκτιμηθεί από τους ιατρούς του νοσοκομείου.



