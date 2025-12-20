Back to Top
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας: Συλλυπητήρια στον συνάδελφο Ανέστη Τριάντη για την απώλεια της μητέρας του

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της μητέρας του Ανέστη Τριάντη, μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ. Πάτρας και προέδρου του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πάτρας.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας:

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον συνάδελφο Ανέστη Τριάντη, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Κ. Πάτρας και Πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πάτρας, για την απώλεια της μητέρας του. Επίσης εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης.

Ειδήσεις