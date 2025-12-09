Θεσσαλονίκη: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα - Δείτε εικόνες

Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική
Μεγάλο δέντρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, στη οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό. Από το συμβάν δεναναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
