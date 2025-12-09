Back to Top
Ηλεία: 13χρονος φέρεται να χτύπησε 12χρονο

Σε προαύλιο χώρο σχολείου σύμφωνα με την καταγγελία στην αστυνομία

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων σε βάρος ενός 13χρονου, ο οποίος σύμφωνα με
καταγγελία μητέρας 12χρονου, χθες το μεσημέρι, εισήλθε σε προαύλιο χώρο σχολείου, προσέγγισε τον 12χρονο υιό της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.
Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

