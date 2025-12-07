Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας: Παπαναγιωτάκης και Μεταξάς στη σημερινή “μονομαχία” για την προεδρία

Σε εκλογικό κλίμα συνεχίζονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, με τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους, Φάνη Παπαναγιωτάκη και Παναγιώτη Μεταξά, να διεκδικούν την ηγεσία στον σημερινό β΄ γύρο.

Από τον πρώτο γύρο, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή, ο Φάνης Παπαναγιωτάκης συγκέντρωσε 180 ψήφους, ενώ ο Παναγιώτης Μεταξάς έλαβε 126. Η συμμετοχή θεωρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή, με 593 από τους 752 εγγεγραμμένους δικηγόρους να προσέρχονται στις κάλπες, γεγονός που αναδεικνύει το ενδιαφέρον της νομικής κοινότητας της Πάτρας.

Σήμερα, οι δικηγόροι καλούνται ξανά να ψηφίσουν, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σε μια διαδικασία που θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο για την επόμενη θητεία. Ο δεύτερος γύρος αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία, καθώς θα καθορίσει την επόμενη μέρα για έναν από τους πλέον δραστήριους επαγγελματικούς φορείς της πόλης.