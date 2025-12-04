Δήμος Πατρέων:Εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσμένους του μπλόκου των Προσφυγικών

Εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσμένους του μπλόκου των Προσφυγικών πραγματοποιεί ο Δήμος Πατρέων την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή της Πάτρας αναφέρει:

"Ήταν 27 Οκτώβρη 1943 όταν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, με τους προδότες ντόπιους συνεργάτες τους, προχώρησαν σε Μπλόκο στην περιοχή των Προσφυγικών, με πάνω από διακόσιους αγωνιστές -στην πλειοψηφία τους νέοι, δραστήρια μέλη της ΕΠΟΝ, να οδηγούνται στις φυλακές του Λυμπερόπουλο.

Στις 4 Δεκέμβρη 1943, 84 αγωνιστές εκτελέστηκαν στο κτήμα «Μουρτζούχου» που συνορεύει με το ΚΕΤΧ, οι 64 ήταν από το Μπλόκο των Προσφυγικών. Νέα παιδιά, οι περισσότεροι, έδωσαν το αίμα τους και τα καλύτερα τους χρόνια στον αγώνα για τη λευτεριά ενάντια στους ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες του. Η «ανταρτομάνα» γειτονιά των Προσφυγικών, σε όλη τη διάρκεια της κατοχής δεν σταμάτησε να αγωνίζεται με σθένος, να σαλπίζει τη νικηφόρο αντίσταση, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ.

Σήμερα, 82 χρόνια μετά, οι λαοί του πλανήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν κόσμο που φλέγεται από τις πολεμικές συγκρούσεις, με τη χώρα μας να εμπλέκεται καθημερινά όλο και περισσότερο, με ευθύνη όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά όσων διαχρονικά κυβέρνησαν και έβαλαν το λιθαράκι τους στη διαμόρφωση της χώρας σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου. Ταυτόχρονα δισεκατομμύρια ευρώ δαπανούνται για τους εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, και αντί να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των λαού, στην υγεία, την παιδεία, σε υποδομές, γίνονται όπλα και σφαίρες που αύριο θα σκοτώνουν τα ίδια μας τα παιδιά.

Τιμάμε την ιστορία μας, όλους αυτούς που το αίμα τους πότισε κάθε γωνιά της πόλης μας, αυτούς που βάδιζαν περήφανα προς κάθε τόπο μαρτυρίου, τους αγώνες του λαού που απέδειξε όλα όσα μπορεί να καταφέρει όταν βγει στο προσκήνιο οργανωμένα και συλλογικά.

Την Κυριακή 7 Δεκέμβρη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας, τιμάμε τους αγωνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί φασίστες κατακτητές. Θ’ ακολουθήσει ο Δρόμος Θυσίας προς το κτήμα Μουρτζούκου".