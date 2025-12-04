Πτολεμαΐδα: Η τραγική σύμπτωση για τον οδηγό που έσβησε πάνω στο τιμόνι

«Έφυγε ο μπαμπάς μου ξαφνικά», λέει η κόρη του 56χρονου οδηγού που έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ μετέφερε με το λεωφορείο 25 υπαλλήλους της ΔΕΗ στο εργοστάσιο της Πτολεμαΐδας.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώριζαν τον Ιορδάνη ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν την είδηση που έφτασε στα αυτιά τους, νωρίς σήμερα (4.12.2025) το πρωί. Ο θάνατος του αγαπημένου τους προσώπου που άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο τιμόνι, τους έχει βυθίσει στη θλίψη και στο πένθος. Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του και οι δύο κόρες του που προσπαθούν να βρουν τη δύναμη για να στηρίξει η μια από την άλλη. «Έφυγε ο μπαμπάς μου ξαφνικά, δεν υπάρχουν λόγια», λέει στο newsit η μικρότερη από τις κόρες του άτυχου οδηγού.

Την ίδια ώρα ο υπάλληλος της ΔΕΗ αλλά και επιβάτης του λεωφορείου που έσπευσε να ακινητοποιήσει το όχημα, όταν έχασε τις αισθήσεις του ο 56χρονος οδηγός περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που διαδραματίστηκαν.

«Εκεί που προχωρούσαμε, ακούσαμε έναν θόρυβο, το λεωφορείο χτύπησε στο κιγκλίδωμα και όσοι καθόντουσαν μπροστά άρχισαν να φωνάζουν ότι έπεσε ο οδηγός. Σηκώθηκα αμέσως και έπιασα το τιμόνι. Ο οδηγός είχε πάθει ανακοπή και πέθανε. Μέχρι να φτάσω στο σημείο έπεσα κι εγώ. Το λεωφορείο ήταν τελείως ακυβέρνητο. Είχε δημιουργηθεί πανικός. Το σταμάτησα σε μια ανηφόρα, το έβγαλα πάνω στον κόμβο και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε καλά.

H μικρότερη κόρη του οδηγού με ηλικία γύρω στα 23 έτη, λίγη ώρα μετά το θλιβερό γεγονός ενημέρωσε τον καθηγητή της, ο οποίος με τη σειρά του σε ανάρτηση που έκανε μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 56χρονο οδηγό.

Μάλιστα στο προφίλ του στα Social media έκανε λόγο και για μια τραγική ειρωνεία, καθώς πατέρας και γιος όπως αναφέρει πέθαναν με τον ίδιο τρόπο.

«Χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν μια μαθήτρια της σχολής μας. Κύριε πέθανε ο πατέρας μου, μου είπε… Πώς να εξηγήσεις στην κόρη την άδικη και απρόσμενη απώλεια. Και στο μυαλό μου ήρθαν μνήμες. Τον Ιορδάνη τον γνώρισα σαν αθλητή της πάλης Καμιά φορά πάλευα μαζί του γιατί ήμουν στα κιλά του τότε. Μαχητής και αγωνιστής στα ταπί αλλά και στη ζωή. Χαμογελαστός και καλόκαρδος. Τι ειρωνεία; Έχασε τον πατέρα του με τον ίδιο τρόπο. Πάνω στο τιμόνι από ανακοπή», λέει στην ανάρτηση του ο καθηγητής της κόρης του 56χρονου οδηγού και προσθέτει: «Πήρε τότε την επιχείρηση του πατέρα του στα χέρια του. Η κρίση και η ασυδοσία των τραπεζών τον γονάτισαν και τον λύγισαν οικονομικά. Βρέθηκε να χρωστάει γιατί αυτό το κράτος δείχνει το σκληρό του πρόσωπο μόνο στους βιοπαλαιστές. Άρχισε να εργάζεται σαν οδηγός για να αποπληρώνει τα χρέη του. Ο Ιορδάνης έφυγε χαμογελαστός. Ο Ιορδάνης είχε μια καλή καρδιά που δεν άντεξε την αδικία. Ο Ιορδάνης έφυγε σήμερα από κοντά μας. Καλό ταξίδι φίλε Ιορδάνη».

Παράλληλα πολλοί είναι κάτοικοι στην Πτολεμαΐδα που αναφέρονται στο θάνατο του 56χρονου στα social media και τον αποχαιρετούν ο καθένας με το δικό τους τρόπο . “Έφυγε ο Ιορδάνης μας”, “Δεν τον χωράει ο νους μας, γιατί ρε Ιορδάνη”, “Ο καλοκάγαθος γίγαντας έφυγε από την ζωή”, είναι μερικές από τις λέξεις που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.