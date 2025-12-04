Μαθητές γυμνασίου στη Γλυφάδα λειτουργούν το κυλικείο... μόνοι τους!

Όλα άρχισαν από ένα ζήτημα που δεν μπορούσε να λυθεί: οι διαγωνισμοί για τη λειτουργία του κυλικείου στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας κολλούσαν ξανά και ξανά, κανείς δεν αναλάμβανε και το σχολείο έμενε χωρίς κυλικείο.

Έτσι, οι μαθητές αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και είπαν ουσιαστικά: «Αφήστε το πάνω μας». Χωρίστηκαν σε βάρδιες, έστησαν το δικό τους μικρό επιχειρησιακό πλάνο και άνοιξαν το πιο ιδιαίτερο κυλικείο της χρονιάς. Ένα κυλικείο φτιαγμένο από τα παιδιά για τα παιδιά.

Με μια πρώτη ματιά, μοιάζει με μια όμορφη μαθητική πρωτοβουλία. Με δεύτερη, όμως, συνειδητοποιείς ότι μιλάμε για μια μικρή σχολική startup. Το κυλικείο λειτουργεί πλέον αποκλειστικά από μαθητές, οι οποίοι οργανώνονται, καταγράφουν ανάγκες, διαχειρίζονται το ταμείο και φροντίζουν τα αποθέματα. Και το σημαντικότερο: πουλούν μόνο υγιεινά προϊόντα



Τα παιδιά εξηγούν μπροστά στην κάμερα του ΣΚΑΪ ότι μέσα από αυτή την εμπειρία δεν μαθαίνουν μόνο πώς λειτουργεί ένα κυλικείο. Μαθαίνουν πώς λειτουργεί μια ομάδα. Πώς γίνεται η σωστή διαχείριση, πώς μιλάνε με «πελάτες», πώς επιλέγονται προϊόντα που κάνουν καλό στο σώμα και πώς μπορείς να συνδυάσεις ευθύνη με δημιουργικότητα. «Μας βοηθάει ώστε να καταλάβουμε την αγορά και να μπούμε στον χώρο των πωλήσεων», λένε χαρακτηριστικά.

Όλα τα κέρδη πηγαίνουν αποκλειστικά στον κουμπαρά της σχολικής εκδρομής.