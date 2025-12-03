ErgoSEN - Χριστουγεννιάτικη Έκθεση Καινοτόμου Τέχνης & Αλληλεγγύης!

Στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα, από τις 10:00-22:00 θα λειτουργεί έκθεση Καινοτόμου Τέχνης & Αλληλεγγύης της ErgoSEN.

Επίσης την Κυριακή 7-12 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση πάνελ με θέμα: " Ξεπερνώντας τις προκλήσεις στην εργασία- Εργασιακή απασχόληση ΑΜΕΑ- Πραγματικότητα & Προοπτικές", με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών.

Σκοπός της ErgoSEN με την επωνυμία «THE ERGO SPECIAL EMPLOYMENT NEEDS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «The Ergo Special Employment Needs», σε ελληνική δε μετάφραση «Εργασιακές Ειδικές Ανάγκες Απασχόλησης», είναι η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ευάλωτων και μειονεκτούντων ομάδων συνανθρώπων με λιγότερες ευκαιρίες και ιδιαιτέρως η προετοιμασία τους για μια αξιοπρεπή εργασία που στοχεύει στην διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η ομάδα αποτελείται από ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελμάτων, από γονείς αποφοίτων ειδικών σχολείων της Πάτρας και αποφοίτους γεμάτους με όρεξη και μεράκι για εργασία!

Προμηθέως 7, Καρυά 265 00, Πάτρα, Ελλάδα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 6973176578 & +30 6973041595