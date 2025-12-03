Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Έφυγε» ανήμερα των γενεθλίων της η εμποροϋπάλληλος Μαρία Νταλαπέρα – Θεοδωροπούλου- Νοσηλευόταν στο Ρίο

Θλίψη στο Αγρίνιο

Άλλη μια απώλεια σκορπά θλίψη στο Αγρίνιο, με μια πολύ γνωστή γυναίκα στην τοπική κοινωνία να φεύγει από τη ζωή, ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων της.

Η Μαρία Νταλαπέρα – Θεοδωροπούλου, κοντά στα 60 έτη, εργάζονταν για χρόνια ως εμποροϋπάλληλος σε κεντρικό κατάστημα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για την ευγένεια και το ήθος της.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα υγείας και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας στο Ρίο
Είχε αποκτήσει με τον σύζυγό της δυο παιδιά ενώ είχε τη χαρά να δει κι ένα εγγόνι.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στον Ι.Ν. του νέου Αγίου Χριστοφόρου.

πηγή agriniopress.gr

