Ιωάννινα: Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του

Ο Youtuber Teosty είναι γνωστός για τα πολύωρα live που κάνει στο YouTube από εξόδους του, οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με φαγητό, αλλά και διάφορα challenge.

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο είναι στην επικαιρότητα λόγω των επιθέσεων που έχει δεχθεί. Τελευταίο ανάλογο περιστατικό είναι αυτό που εκτυλίχθηκε στα Ιωάννινα πριν μερικά 24ωρα.

Ο Teosty ταξίδεψε στα Ιωάννινα για να κάνει βίντεο μαζί με ένα ζευγάρι που είναι γνωστό στα social media και το Youtube, τους «Ask Ioannina». Ο παραγωγός περιεχομένου ήταν live στην πλατφόρμα σε όλο το ταξίδι του, αλλά και στις βόλτες του στην πόλη της Ηπείρου.

Η πρώτη επίθεση που έγινε εναντίον του ήταν σε μια καφετέρια που βρισκόταν με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Κάποιος φώναξε από μακριά το όνομά του και πέταξε αυγά προς το τραπέζι, ένα εκ των οποίων χτύπησε στο πρόσωπο τον άνδρα του ζευγαριού.

Λίγη ώρα αργότερα, οι τρεις τους κατευθυνθήκαν προς ένα άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων για φαγητό. Εκεί διάφοροι νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με την παρέα των πέντε ατόμων.