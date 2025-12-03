Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κινητοποίηση στο Προάστιο για απόπειρα αυτοκτονίας

Πάτρα: Κινητοποίηση στο Προάστιο για από...

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και μονάδα του ΕΚΑΒ

Κινητοποίηση προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας στην περιοχή του Προαστίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άτομο φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Χάλαρης, μηχανικός της Pirelli

Λούτσα: Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια αφήνοντας πίσω έναν νεκρο

Ιστορική συμφωνία στον κόσμο της μόδας: Η Prada εξαγόρασε τη Versace

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Αυτοκτονίας Προάστιο ΕΚΑΒ Αστυνομία

Ειδήσεις