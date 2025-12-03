Πάτρα: Κινητοποίηση στο Προάστιο για απόπειρα αυτοκτονίας

Κινητοποίηση προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας στην περιοχή του Προαστίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άτομο φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.