Αγρίνιο: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Θάνου Στεργίου

Σόκαρε το Αγρίνιο ο αιφνίδιος θάνατος του Θάνου Στεργίου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 40 ετών.

Σύμφωνα με το agriniosite.gr ο άτυχος 40χρονος, έμπορος στο επάγγελμα με βιολογικά, έφυγε αιφνιδίως σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον εντόπισαν οικεία του πρόσωπα το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του εντός της οικείας του

Η νεκροψία-νεκροτομή στην Πάτρα θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.