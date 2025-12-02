Η Αγγελική Νικολούλη για τα δύο ανίψια της που «έφυγαν» νωρίς

Η Αγγελική Νικολούλη σε μια κατάθεση ψυχής. Η δημοσιογράφος και παρουσίαστρια αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Real Life» για ποιον είναι η αφιέρωση που έχει κάνει στις πρώτες σελίδες του νέου βιβλίου της με τίτλο «Απαγωγή».

Η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε πως είχε στο μυαλό της όταν έγραφε εκείνες τις γραμμές τα δύο ανίψια της. Τον Άγγελο που έφυγε από τη ζωή ενώ σπούδαζε και τον Διονύση, που πέθανε σε ηλικία μόλις 10 ετών.

«Η αφιέρωση στις πρώτες σελίδες του βιβλίου είναι κατάθεση ψυχής. Είναι για δύο παιδιά της οικογένειάς μου, που έφυγαν νωρίς. Είναι τα ανίψια μου. Ο Άγγελος που πέθανε φοιτητής και ο Διονυσάκης, που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Ήταν μόλις 10 χρονών όταν ο Θεός τον πήρε κοντά του», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Το νέο βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη είναι ένα συναρπαστικό θρίλερ με ανατροπές που κόβουν την ανάσα, εμπνευσμένο από πολύκροτη αληθινή υπόθεση. Η έρευνα βυθίζεται στα άδυτα του υποκόσμου και της σικελικής μαφίας, σπάει τον κώδικα της σιωπής και αποκαλύπτει μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων.

Από τις σκοτεινές φυλακές των Διαβατών έως τις πολυτελείς βίλες των νοτίων προαστίων, και από την Αθήνα και τον Πειραιά έως την Ταορμίνα και το Μόντε Κάρλο, το βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη εξερευνά τη φύση του κακού σε έναν κόσμο βίας, φόβου και βαθιά κρυμμένων μυστικών.

Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε και η κηδεία της στον τόπο καταγωγής της, στον Πύργο Ηλείας, όπου έμενε μόνιμα.

«Φίλοι μου, Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία. Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.