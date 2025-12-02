Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα «πράσινα» τιμολόγια τον Δεκέμβριο- Η εικόνα ανά πάροχο

Αμετάβλητα στα επίπεδα του Νοεμβρίου διατηρεί τον Δεκέμβριο η πλειονότητα των παρόχων τα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια, με τις διαφοροποιήσεις να περιορίζονται σε λίγους μικρότερους παίκτες που επέλεξαν είτε μειώσεις είτε οριακές αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας.

Στη χονδρική πάντως η μέση τιμή της μεγαβατώρας σημείωσε τον Νοέμβριο μείωση 5,18% σε σχέση με τον Οκτώβριο, καθώς οι χαμηλότερες μέσες τιμές του δεύτερου δεκαπενθημέρου αντιστάθμισαν τις υψηλότερες – σε σχέση με τον Οκτώβριο – τιμές που καταγράφηκαν κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.

Η εικόνα ανά πάροχο

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος της αγοράς, διατήρησε αμετάβλητη την τελική τιμή του οικιακού πράσινου τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh για τις δύο βασικές κλίμακες κατανάλωσης (0–200 kWh και 201–500 kWh). Μικρή αύξηση σημειώνεται μόνο στην τρίτη κλίμακα (άνω των 500 kWh), όπου η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,16619 €/kWh έναντι 0,15926 €/kWh τον Νοέμβριο. Αντίθετα, στη χαμηλή ζώνη (νυχτερινό) σημειώνεται μικρή μείωση, με τη χρέωση να υποχωρεί από 0,12744 €/kWh τον Νοέμβριο σε 0,12333 €/kWh τον Δεκέμβριο.

Η Protergia διατήρησε επίσης σταθερή την τιμή της κιλοβατώρας στο ειδικό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/kWh με προϋπόθεση συνέπειας.

Ο ΗΡΩΝ κράτησε αμετάβλητη τη χρέωση του BASIC HOME στα 0,1476 €/kWh, ενώ η Enerwave (πρώην Elpedison) διατήρησε σταθερή τη χρέωση των 0,15241 €/kWh για κατανάλωση έως 100 kWh και μείωσε τη χρέωση της δεύτερης κλίμακας (101+ kWh) από 0,264 €/kWh τον Νοέμβριο σε 0,23194 €/kWh τον Δεκέμβριο. Η χρέωση της ZENITH παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη με οριακή αύξηση από 0,25227 €/kWh σε 0,25252 €/kWh.

Η NRG διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση του ειδικού τιμολογίου στα 0,197 €/kWh, με παροχή έκπτωσης υπό προϋποθέσεις e-bill και πάγιας εντολής. Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας κατέγραψε μικρή αύξηση, από 0,197 €/kWh τον Νοέμβριο σε 0,209 €/kWh τον Δεκέμβριο.

Η Volton προχώρησε σε οριακή αύξηση από 0,19936 €/kWh σε 0,19961 €/kWh, ενώ η Eunice μείωσε σημαντικά την τιμή της κιλοβατώρας, από 0,19929 €/kWh σε 0,16425 €/kWh - το ίδιο και η ΕΛΙΝΟΙΛ, από 0,19488 €/kWh τον Νοέμβριο σε 0,15671 €/kWh τον Δεκέμβριο.

Σταθερή παρέμεινε η τιμή του ειδικού τιμολογίου της OTE Estate στα 0,1584 €/kWh, ενώ η Solar Energy προχώρησε σε ελαφρά αύξηση, από 0,17539 €/kWh σε 0,17898 €/kWh, μηδενίζοντας όμως το πάγιο που τον Νοέμβριο ανερχόταν σε 5 ευρώ.

Πτώση στη χονδρική

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή χονδρικής τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στα 106,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 112,26 ευρώ τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μείωση 5,18%. Η ανώτατη τιμή ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης υποχώρησε από τα 561,15 ευρώ/MWh τον Οκτώβριο στα 347,85 ευρώ/MWh τον Νοέμβριο, ενώ συνεχίστηκαν οι περιπτώσεις αρνητικών τιμών, με την ελάχιστη ενδοημερήσια τιμή να φτάνει τα -4,50 ευρώ/MWh τον Νοέμβριο.

Σε επίπεδο παραγωγής, η συνεισφορά των ΑΠΕ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (43,9% τον Νοέμβριο έναντι 43,31% τον Οκτώβριο), ενώ το ποσοστό του φυσικού αερίου μειώθηκε σημαντικά από 42,41% σε 37,25%. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση της συμμετοχής του λιγνίτη, ο οποίος σχεδόν διπλασιάστηκε από 2,44% τον Οκτώβριο σε 4,42% τον Νοέμβριο. Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, από 5,42% τον Οκτώβριο σε 8,08% τον Νοέμβριο.