Εμπορική Ανανέωση Πάτρας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τη απώλεια του Δημήτρη Χωρίτου

"Η Εμπορική Ανανέωση αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου. Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική δημοσιογραφία. Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εμπορική Ανανέωση Πάτρας για την απώλεια του Δημήτρη Χωρίτου .