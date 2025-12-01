Εμπορική Ανανέωση Πάτρας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τη απώλεια του Δημήτρη Χωρίτου

Back to Top
Αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική δημοσιογραφία, αναφέρει

"Η Εμπορική Ανανέωση αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου. Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική δημοσιογραφία. Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εμπορική Ανανέωση Πάτρας για την απώλεια του Δημήτρη Χωρίτου .

Ειδήσεις