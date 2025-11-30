Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης εκτός από ένας επιτυχημένος ηθοποιός είναι και πατέρας και προσπαθεί να μεγαλώσει τον γιο που έχει αποκτήσει με τη γυναίκα της ζωής του, Γεωργία Κρασσά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης το πρωί της Κυριακής (30.11.2025) ήταν καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Μάλιστα, ο Ορφέας Αυγουστίδης τόνισε ότι τα παιδιά κάνουν ότι βλέπουν ότι κάνουν οι μεγάλοι.

«Τα παιδιά δεν κάνουν αυτά που τους λέμε, ούτε ακολουθούν ακριβώς τις συμβουλές μας. Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ορφέας Αυγουστίδης.

«Στα 5 χρόνια πατρότητας προσπαθώ περισσότερο να είμαι καλύτερος άνθρωπος… Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσει όταν θα είναι στην εφηβεία. Εσύ θέλεις να οχυρώσεις τα παιδιά, να τους δώσεις τα εργαλεία να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα αντιμετωπίσει στη δική του εποχή. Το παιδί πρέπει να του δώσεις τα εργαλεία. Ποια θα είναι τα σωστά, γιατί τι θα τον περιμένει; Δεν ξέρεις», πρόσθεσε.

«Προσπαθώ να ζω μια ζωή που δεν θα μου επιβάλλει να ζω με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει προκειμένου να έχω καλή σχέση με το χρήμα», είπε ακόμα.

Επίσης μιλώντας για την προσωπική του ζωή τόνισε: «Προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό που είμαι, να μην καμώνομαι».

Παράλληλα, ο Ορφέας Αυγουστίδης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει δεχτεί πρόταση ώστε να παρουσιάσει κάποια εκπομπή, αλλά δεν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την παρουσίαση.

«Για να μπορέσω να συνδεθώ με κάτι θα έπρεπε να ήταν το απόλυτο για μένα και δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με την παρουσίαση. Για να μπορέσω να στηρίξω μία τόσο μεγάλη και απόλυτη στροφή θα έπρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό. Θα έκανα παρουσίαση αν πραγματικά με αφορούσε», παραδέχτηκε.

Επίσης, μίλησε για την κωμική σειρά του STAR, «Φαντάσματα», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος.

«Ήταν μία ωραία ευκαιρία και δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Ένιωσα μεγάλη χαρά όταν μου προτάθηκε ο ρόλος σε αυτή τη συνθήκη», είπε ο Ορφέας Αυγουστίδης που πριν από αυτή τη σειρά, πρωταγωνιστούσε στο επιτυχημένο δράμα του ALPHA, «Σασμός».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παράσταση στην οποία θα πρωταγωνιστήσει, με τίτλο «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου.

«Είναι ένα έργο που γράφτηκε πριν τον πόλεμο. Δεν είναι το τι συμβαίνει και ποια είναι η πλοκή, αλλά με ποιον τρόπο επιλέγεις να αφηγηθείς αυτή την ιστορία.

Δεν μπορώ να επιλέξω ένα έργο για τον ρόλο ή για το έργο. Θα πρέπει να δεις ποιος θα το κάνει, ποια θα είναι η ματιά, ποια είναι η ανάγκη που θα βρεθεί με τον άνθρωπο και την ομάδα που θα το κάνει», είπε για την παράσταση.