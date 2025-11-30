Πάτρα: Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παρέστη σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα.

Ο Δήμαρχος παρακολούθησε την Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα και στη συνέχεια ακολούθησε την καθιερωμένη λιτανεία.

Σε δήλωσή του απηύθυνε «Χρόνια πολλά σε όλους», «η Πάτρα έχει την τιμητική της» είπε και συνέχισε: «Θέλουμε σε όλο τον Κόσμο να υπάρχει ειρήνη, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να σταματήσει η καταστροφή που ετοιμάζεται πυρετωδώς».

Παρόντες, στον εορτασμό, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι, Βίβιαν Σαμούρη και Διονύσης Πλέσσας.