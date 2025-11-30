Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα

Πάτρα: Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στον ...

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι, Βίβιαν Σαμούρη και Διονύσης Πλέσσας

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παρέστη σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα.

Ο Δήμαρχος παρακολούθησε την Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα και στη συνέχεια ακολούθησε την καθιερωμένη λιτανεία.

Σε δήλωσή του απηύθυνε «Χρόνια πολλά σε όλους», «η Πάτρα έχει την τιμητική της» είπε και συνέχισε: «Θέλουμε σε όλο τον Κόσμο να υπάρχει ειρήνη, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να σταματήσει η καταστροφή που ετοιμάζεται πυρετωδώς».

Παρόντες, στον εορτασμό, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι, Βίβιαν Σαμούρη και Διονύσης Πλέσσας.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος εστίασης για πώληση αλκοόλ σε 5 ανήλικους

Πιστοποίηση ασανσέρ: Η παράταση και η νέα προθεσμία

Τέλος στην αποποίηση κληρονομιάς λόγω χρεών - Τι αλλάζει

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολιούχος Άγιος Ανδρέας Άγιος Ανδρέας Κώστας Πελετίδης Διονύσης Πλέσσας Βίβιαν Σαμούρη

Ειδήσεις