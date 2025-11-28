Η Τζένιφερ Λόπεζ ετοίμασε γαλοπούλα για την Ημέρα των Ευχαριστιών και στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Τζένιφερ Λόπεζ, εκτός από διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, αποδεικνύει ότι είναι και μια απλή νοικοκυρά που αγαπά να φροντίζει τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, γιόρτασε στο σπίτι της ετοιμάζοντας μια μεγάλη γεμιστή γαλοπούλα και γλυκά, ενώ παράλληλα στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Μάλιστα, δημοσίευσε και μία σειρά από αναμνηστικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε κάποιες από αυτές πόζαρε στην κουζίνα του σπιτιού της κρατώντας μία ψημένη γαλοπούλα αλλά και άλλα λαχταριστά εδέσματα που έψησε στον φούρνο της.

«Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα… Χρόνια πολλά σε όλους για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ελπίζω να περάσατε όλοι μια όμορφη μέρα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η διάσημη καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, με όμορφες μπάλες και πολλά φωτάκια.