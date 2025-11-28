Αριάνα Γκράντε: «Είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι πλέον διαλύονται»

Η Αριάνα Γκράντε παραχώρησε μια βαθιά προσωπική συνέντευξη, μιλώντας για την αγάπη της προς τη μουσική αλλά και για την ενασχόλησή της με την υποκριτική.

Η δημοφιλής pop star, σε συζήτησή της με τη Νικόλ Κίντμαν για το περιοδικό Interview, αποκάλυψε ότι η υποκριτική τη βοήθησε να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη μουσική. Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν είχε βιώσει ορισμένα τραύματα, τα οποία πλέον αισθάνεται ότι μπορεί να επουλώσει.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός υποδύεται την Γκλίντα στην κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Wicked». Μετά τον ρόλο, ο οποίος της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, η όμορφη καλλιτέχνιδα συνέχισε να γράφει μουσική και κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ της, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, «Eternal Sunshine».

Μιλώντας για την περιοδεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει τον επόμενο χρόνο για την προώθηση του άλμπουμ, η Αριάνα Γκράντε ανέφερε: «Νιώθω πραγματικά ευγνώμων και ενθουσιασμένη γι’ αυτήν με έναν τρόπο που μου φαίνεται τόσο διαφορετικός. Απλώς θεραπεύω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες τα τελευταία δύο χρόνια».

«Πέρασα πολύ χρόνο επαναπροσδιορίζοντας το σύστημά μου όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής. Με το άλμπουμ Eternal Sunshine, ένιωσα μια πολύ διαφορετική εμπειρία», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι ο χρόνος μακριά από τη μουσική με βοήθησε να ανακτήσω ορισμένα κομμάτια και να βάλω ορισμένα συναισθήματα που ίσως αφορούσαν τη σχέση μου με τη φήμη ή τα πράγματα που συνοδεύουν το να είσαι καλλιτέχνης, σε ένα κουτί κάπου αλλού και να πω “εντάξει, δεν χρειάζεται να αφήσω αυτό το πράγμα που αγαπώ. Μπορώ απλώς να βάλω αυτά τα πράγματα εδώ και να μην χάσω τα χαρίσματά μου”», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι η Γκράντε επανέλαβε τον ρόλο της Γκλίντα στη συνέχεια της ταινίας «Wicked: For Good», η οποία ακολουθεί την πρώτη, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024.

«Απλώς κάνω μικρά βήματα προς την επούλωση της σχέσης μου με τη μουσική και τις περιοδείες και νομίζω ότι ο χρόνος μου με την Γκλίντα και με την υποκριτική με βοήθησε πραγματικά να πάρω τη δύναμη για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι. Νομίζω ότι απλώς είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι πλέον διαλύονται και αυτό είναι κάτι τόσο εξαιρετικά όμορφο» δήλωσε ακόμα η Αριάνα Γκράντε.