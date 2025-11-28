Αποθέωση για Μούσχουρη και Αλιάγα: Τραγούδησαν «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Η Νάνα Μούσχουρη συνεχίζει να συγκινεί τους πάντες χαρίζοντας μοναδικές στιγμές με την εμφάνισή της στην γαλλική τηλεόραση τραγουδώντας το «Χάρτινο το φεγγαράκι».

Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε με τον Νίκο Αλιάγα με τον Ελληνα παρουσιαστή να τις προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά. Η εμφάνισή της Νάνας Μούσχουρη έγινε στο αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης για τις Γυναίκες με τίτλο «nos voix pour toutes» (οι φωνές μας για όλες).

Το γαλλικό κοινό μετά την συγκλονιστική ερμηνεία ξέσπασε σε χειροκροτήματα με την Νάνα Μούσχουρη και τον Νίκο Αλιάγα να γνωρίζουν την αποθέωση.