Ιωάννα Τούνη- Revenge porn: «Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου»

«Για μένα είναι κάτι που περίμενα 8 χρόνια τώρα, για μένα είναι κάτι που έχει βιάσει την ψυχή μου πρώτα από όλα. Είμαι η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αν εγώ που υπέστην διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε παρά τη θέληση μου, και είναι αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε περιοδικά, στον τύπο, παντού, κάτι για το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι… Δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ».

«Μια κοπέλα η οποία βλέπει αυτό το πράγμα και μένει στην επαρχία με τους γονείς της, και βρεθεί στη θέση μου, τι ελπίδα μπορεί να έχει; Είναι κάτι το οποίο το κουβαλάω μέσα μου πάντα, όσο και να προσπαθώ και να παριστάνω ότι δε συμβαίνει, είναι κάτι υπαρκτό. Ο κόσμος ο,τι κι αν έχω καταφέρει, με τη δουλειά μου, με τις επιχειρήσεις μου, με το παιδί μου, ως μανούλα, το επισκιάζει για πάρα πολύ κόσμο. Κι αυτό που βλέπουν δεν είμαι εγώ για αρχή», είπε.

Η επιχειρηματίας και influencer σημείωσε ότι «αυτό που για εμένα έχει σημασία είναι ότι βρισκόμαστε εν εξελίξει του δικαστηρίου, και πραγματικά ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει παρά πολύ γρήγορα και να μπορέσω να βάλω μια τελεία μέσα μου σε κάτι που με βαραίνει πάρα πολλά χρόνια. Ο,τι και να συμβαίνει, όσο χαρούμενη και να δείχνω και να πρέπει να το κρύβω πίσω από συγκινημένα χαμόγελα και να προσποιούμαι ότι όλα είναι καλά ενώ δεν είναι, έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Απλά ζητάω δικαιοσύνη για εμένα και για κάθε γυναίκα που δεν είχε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το δικαστήριο. Και ελπίζω πραγματικά οποιαδήποτε διεστραμμένος ανώμαλος άνδρας βλέπει αυτή την υπόθεση να μη διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε καμία κοπέλα, ποτέ».