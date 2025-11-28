Νίκος Ευαγγελάτος για τον σεισμό του 1999: «Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά»

Με δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ιστορικών γεγονότων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης που τιμάται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο την 21η Νοεμβρίου συζήτησε το Mega Stories.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος θυμήθηκε την 7η Σεπτεμβρίου του 1999, την ημέρα που ο «Εγκέλαδος» χτύπησε την Πάρνηθα. Ο σεισμός 5,9 βαθμών Ρίχτερ προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και ζημιές μεγάλης έκτασης με ολόκληρα κτίρια να καταρρέουν.

Τότε, ο Νίκος Ευαγγελάτος εργαζόταν στον ΣΚΑΪ με διευθυντή τον Σταμάτη Μαλέλη. «Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη και έντονη στιγμή για όλη την Αττική και όλη τη χώρα. Τότε κάναμε τα δελτία ειδήσεων από ένα κτίριο το οποίο την ημέρα του σεισμού είχε ανοίξει στη μέση.

Στο γραφείο που καθόμουν είχε γίνει μία μεγάλη ρωγμή και έβλεπα τον από κάτω όροφο. Έβγαλα τον Σταμάτη από το γραφείο του και κατεβήκαμε όλοι μαζί κάτω. Μετά από λίγο ανεβήκαμε ελάχιστα άτομα επάνω για να κάνουμε την πρώτη εκπομπή», περιέγραψε αρχικά ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Και πρόσθεσε: «Σχετικά γρήγορα έφτασαν κάποιοι άνθρωποι εκεί και είχαμε μία πρώτη εικόνα, η οποία ήταν χαοτική. Κτίρια είχαν πέσει, υπήρχαν μεγάλες ζημιές».

«Αυτό που έχω κρατήσει μέσα μου είναι ότι υπήρχε μία τρομερή παγωμάρα, τρόμος για όλο αυτό που είχε συμβεί και υπήρχε διαρκώς ένας φόβος για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι γιατί κούναγε συνέχεια. Το επίκεντρο ήταν στην Αττική», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

«Ήταν και για μένα μία πολύ έντονη στιγμή γιατί τότε είχε γεννηθεί ο δεύτερος γιος μου, ήταν 10 Αυγούστου και δεν είχε κλείσει ούτε μήνα. Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά στο σπίτι. Είχα αφήσει το τηλέφωνο μου σε έναν συνεργάτη μου και θυμάμαι να βλέπω έναν άνθρωπο να μου κάνει ένα νόημα ότι τα πράγματα στο σπίτι είναι καλά», αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος.