Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας

Στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Κεραμεικού, έπεσε λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο ο οποίος διαμένει στο σημείο, κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο.

Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον άνθρωπο.

Λίγα λεπτά αργότερα τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν -το οποίο φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα.



