Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε εθελοντική στρατιωτική θητεία 10 μηνών για νέους 18-19 ετών

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, απορρίπτοντας την ιδέα μιας υποχρεωτικής και καθολικής θητείας.

Οι νέοι εθελοντές θα υπηρετούν μόνο στην ηπειρωτική Γαλλία και στα υπερπόντια εδάφη της, και όχι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Γαλλίας στο εξωτερικό, δήλωσε ο Μακρόν.

Όπως μεταδίδει η Le Figaro, το πρόγραμμα, διάρκειας δέκα μηνών, θα αφορά νέους 18 και 19 χρόνων, ενώ στόχος είναι η στρατολόγηση 10.000 νεοσύλλεκτων την επόμενη πενταετία, δηλαδή έως το 2030.

Την επαναφορά της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (27/11), ο Ε μανουέλ Μακρόν, εν μέσω προειδοποιήσεων για τον κίνδυνο ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Un nouveau Service national.<a href="https://t.co/OTUOnPB4Eb">https://t.co/OTUOnPB4Eb</a></p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1993999026396778609?ref_src=twsrc%5Etfw">November 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ωστόσο, όπως προειδοποίησε, «σε περίπτωση κρίσης, το Κοινοβούλιο θα μπορεί να προσφύγει σε άτομα πέραν των εθελοντών και εκείνων που έχουν ήδη εντοπιστεί. Και η θητεία θα γίνει υποχρεωτική».

«Χρειαζόμαστε κινητοποίηση, κινητοποίηση του έθνους για να αμυνθεί, όχι ενάντια σε κάποιον συγκεκριμένο εχθρό, αλλά για να είναι έτοιμο και να χαίρει σεβασμού», πρόσθεσε. «Αντιμέτωποι με την επιτάχυνση των κρίσεων και την όξυνση των απειλών», η νέα εθνική θητεία θα πρέπει να επιτρέψει την «ενίσχυση του συμφώνου μεταξύ του έθνους μας και του στρατού μας», την «ενίσχυση της αντοχής» της χώρας και την «ενοποίηση της εκπαίδευσης» της νεολαίας, τόνισε ο Μακρόν.

«Σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο όπου η δύναμη υπερισχύει του δικαίου, η χώρα μας δεν έχει δικαίωμα να φοβάται, να πανικοβάλλεται, να είναι απροετοίμαστη ή να διχάζεται» είπε σε άλλο σημείο ο Γάλλος πρόεδρος.

Τι προβλέπει το σχέδιο Μακρόν

Η εθνική θητεία θα αφορά αρχικά νεαρούς άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ή 19 ετών. Αυτοί θα αντιπροσωπεύουν το 80% του στρατιωτικού δυναμικού. Ωστόσο, θα είναι δυνατή η στρατολόγηση ατόμων έως 25 ετών με πιο εξειδικευμένα προφίλ, όπως άτομα με γλωσσικές, ψηφιακές ή λογιστικές δεξιότητες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τις ένοπλες δυνάμεις.

Αν και η υπηρεσία θα είναι εθελοντική, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να επιλέγουν τους υποψηφίους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έχει πραγματοποιηθεί μια «λεπτομερής» χαρτογράφηση, εξηγεί μια ενημερωμένη πηγή. Οι νέοι, αφού ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία ενός μήνα, θα μπορούν να αποσπαστούν μόνο στο εθνικό έδαφος, στη μητροπολιτική Γαλλία ή στα υπερπόντια εδάφη. Δεν θα πάνε «ούτε στο εξωτερικό, ούτε σε εξωτερικές επιχειρήσεις, ούτε στην ανατολική πλευρά», επισημαίνουν στο Ελιζέ για να αποφευχθεί κάθε παρεξήγηση.

Ωστόσο, θα μπορούν να κληθούν για αποστολές ασφάλειας, περιπολίες, βοήθεια στον πληθυσμό ή υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων. «Ο στόχος που επιδιώκουμε είναι στρατιωτικός», τονίζουν.

«Θα εμφανιστεί ένα υβριδικό μοντέλο στρατού που θα ανταποκρίνεται στις απειλές που αντιμετωπίζουμε», εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν. Με αυτό το νέο σύστημα, οι ένοπλες δυνάμεις θα διαφοροποιήσουν σταδιακά την οργάνωσή τους. Μεταξύ των επαγγελματιών εν ενεργεία στρατιωτικών και των εφέδρων, θα μπορούν να βασίζονται σε εθελοντές. Μετά τη θητεία τους, αυτοί οι νέοι θα ενταχθούν αυτόματα στην εφεδρεία επιπέδου 2, δηλαδή θα είναι υποχρεωμένοι, όπως όλοι οι στρατιωτικοί, να υπηρετούν πέντε ημέρες το χρόνο για πέντε χρόνια. Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να ενταχθούν στην εφεδρεία επιπέδου 2. Το υπουργείο έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει αυτή την εφεδρεία, ώστε να φτάσει τις 80.000 άτομα.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα

Μεταξύ 2026 και 2030, το κόστος της εθνικής θητείας εκτιμάται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, με επενδυτικές προσπάθειες που προβλέπονται κυρίως για το 2027. Ακόμη και αν ο προϋπολογισμός του 2026 δεν ψηφιστεί εγκαίρως, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να υποδεχθούν τους πρώτους εθελοντές.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η Figaro, αυτή η νέα αποστολή των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να ενταχθεί στα ήδη ανακοινωθέντα χρηματοδοτικά πλαίσια. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Μακρόν είχε ανακοινώσει δύο επιπλέον επενδύσεις το 2026 και το 2027, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα προστεθούν στις προβλεπόμενες επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ του νόμου για τον στρατιωτικό προγραμματισμό. Οι λεπτομέρειες αυτών των επιπλέον δαπανών δεν είχαν διευκρινιστεί. Οι ένοπλες δυνάμεις ήλπιζαν να μπορέσουν να επενδύσουν στον επανεξοπλισμό τους (π.χ. σε πυρομαχικά) ή να επιταχύνουν τα προγράμματα.