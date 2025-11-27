Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγιαλείας έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Νέα Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Αιγιαλείας - Co2gether» με Κωδικό ΟΠΣ 6019355 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, "το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγιαλείας, έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των απόρων μέσω της άμεσης κάλυψης βασικών αναγκών, την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το κοινωνικό παντοπωλείο παρέχει τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και άλλα αγαθά σε τουλάχιστον 100 νοικοκυριά μηνιαία.

Συμπληρωματικά θα παρέχονται κατ’ οίκον διανομή προϊόντων σε πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν, δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στην κοινότητα και ανάπτυξη τοπικών εθελοντικών ομάδων αλληλεγγύης. Η δομή στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, ο οποίος είναι πλήρως προσβάσιμος για όλους τους πολίτες.

Κριτήρια ένταξης

Τα κριτήρια ένταξης των νοικοκυριών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι οικονομικά και κοινωνικά. Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι άτομα/νοικοκυριά που δια μένουν στον Δήμο Αιγιαλείας, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα κλπ), καθώς και οι νόμιμα διαμένοντες μετανάστες/ριες και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς και προσωρινής προστασίας. Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι της ΕΣΒΥΣ

(Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης - πρώην ΤΕΒΑ) δεν δικαιούνται διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ωστόσο θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο τα αγαθά που τους αναλογούν από την ΕΣΒΥΣ, εφόσον επιλέξουν τη συγκεκριμένη δομή ως σημείο παραλαβής και εφόσον το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεισφέρει στη διανομή των αγαθών της ΕΣΒΥΣ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κοινωνικό Παντοπωλείο 100 νοικοκυριά

Οι ποσότητες των προϊόντων και ειδών που προσφέρονται καθώς και η συχνότητα προσφοράς τους, καθορίζονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες ποσότητες και τα είδη των προϊόντων, σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων πολιτών – δικαιούχων της δομής.

Τα ακριβή κριτήρια ένταξης θεσπίστηκαν από την Co2gether (Δικαιούχο), σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη δυναμική του Δήμου Αιγιαλείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Οικονομικά κριτήρια:

Για ένα άτομο το ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 €. Όσον αφορά τα πρόσθετα μέλη, το ποσό προσαυξάνεται 1.000 € για κάθε ενήλικο μέλος και 500 € για κάθε ανήλικο μέλος (παιδιά). Για παράδειγμα: Για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και 1 παιδί, το ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.500 € (3.000€ + 1.000€ + 500€).

Κοινωνικά κριτήρια:

Συμπληρωματικά του οικονομικού κριτηρίου, θα λαμβάνονται και κοινωνικοί παράγοντες όπως: άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (65+ ετών) ή άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή άτομα που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης (πχ υγειονομικές, φυσικές καταστροφές) ή μοναχικά άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον. Για τα αναφερόμενα άτομα, το ποσό προσαυξάνεται 1.000 € για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα: Για ένα νοικοκυριό με δύο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.000 € (3.000€ + 1.000€ [2ος ενήλικας] + 1.000€ [άτομα μεγαλύτερης ηλικίας]. Η τελική επιλογή των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης και με τη συνοδεία έκθεσης κοινωνικού λειτουργού. Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο/η συντονιστής/στρια της Δομής δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελούμενων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά κριτήρια. Οι ωφελούμενοι θα επανεξετάζονται κάθε χρόνο σε ότι αφορά τα κριτήρια ένταξής τους προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή αλλαγή στην κοινωνικό- οικονομική τους κατάσταση.

Δικαιολογητικά ένταξης

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

1) Αίτηση / Έντυπο Εγγραφής του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ ή άδειας διαμονής (για δικαιούχους/αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (για δικαιούχους/αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή δελτίου αιτούντος άσυλο (για δικαιούχους / αιτούντες διεθνούς προστασίας).

3) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ εφόσον υπάρχει.

6) Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου Φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

7) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο αιτών / η αιτούσα θα δηλώνει ότι: είναι ή όχι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής (Ανθρωπιστικής Βοήθειας ή Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής). Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δηλώνουν την παρούσα αληθή οικονομική, εργασιακή και οικογενειακή του κατάσταση.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δομής και του Δικαιούχου φορέα της πράξης.

Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Co2gether και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 8 Δεκεμβρίου 2025, τις ώρες: 9:00 με 14:00 μ.μ., στο γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο Δημαρχείο Συμπολιτείας “Δημήτρης Καλογερόπουλος” επί της Π.Ε.Ο. Πατρών - Αιγίου, Ροδοδάφνη ή με email στο [email protected]

*Στην περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει ο/η ίδιος/α να κάνει την αίτηση εγγραφής, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 ή εξουσιοδότηση (ή μέσω gov.gr), να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο για να υποβάλει αντί αυτού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά".