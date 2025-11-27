ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας: Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ., στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις- Οι 25 σύνεδροι- Τα ονόματα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών.
Παράλληλα, τελείωσε και η καταμέτρηση για τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις, καθώς και για τους 25 συνέδρους που θα εκπροσωπήσουν την Αχαΐα.
Υπενθυμίζεται ότι στη σύνθεση της ΔΕΕΠ Αχαΐας, πέρα από τα 15 εκλεγμένα μέλη, συμμετέχουν ο νέος πρόεδρος Μάκης Κατσιγιάννης και ο υποψήφιος πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης.
Αξίζει να επισημανθεί πως, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού της Ν.Δ., εφαρμόζεται ποσόστωση ως προς τον αριθμό των γυναικών που εκλέγονται. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες υποψήφιες καταλαμβάνουν θέση στο τελικό ψηφοδέλτιο, ακόμη κι αν έλαβαν λιγότερες ψήφους από άλλους συνυποψηφίους τους.
Ακόμη στις ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγονται στο Δ.Σ. και όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΔΕΕΠ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου 2229
ΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 2128
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του Γεράσιμου 1930
ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 1917
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ζαφειρίου 1752
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη 1715
ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 1647
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λεωνίδα 1626
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΝΤΖΗ) του Ηρακλή 1450
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 1300
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Αργυρίου 1295
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη 1288
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του Λαζάρου 1254
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα 1161
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παναγιώτη 637
ΔΗΜ. Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 1221
ΜΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 848
ΧΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 675
ΣΤΡΙΦΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα 658
ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 560
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 478
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Κοσμά 429
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 404
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παναγιώτη 373
ΜΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου 323
ΚΟΛΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Παναγιώτη 313
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Ανδρέα 301
ΚΛΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Διονυσίου 257
ΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωσήφ 244
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΡΟΓΔΑΚΗ) ΘΕΟΔΩΡΑ του Χρήστου 225
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Διονυσίου 152
ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη 108
ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΜΕΛΗ
ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 643
ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα 332
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου 298
ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη 282
ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ του Παύλου 270
ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 252
ΠΤΕΡΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 202
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ 123
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου 91
ΓΙΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 85
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 83
ΓΙΑΝΝΙΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αντωνίου 75
ΔΗΜ.ΤΟ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 426
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 298
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη 232
ΤΣΟΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σάββα 152
ΓΚΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ανδρέα 143
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου 128
ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Αθανασίου 127 7
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου 112
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου 102
ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Ευθυμίου 94
ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου 81
ΤΣΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα 81
ΔΗΜ.ΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΗ
ΘΑΝΑΣΑΣ ΡΗΓΑΣ του Βασιλείου 628
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα 537
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανάσιου 460
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 397
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου 375
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 307
ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα 287
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παύλου 209
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του Ιωάννη 118
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αντωνίου 54
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΙΚΟΥΛΑ-ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗ
ΜΕΛΗ
ΣΟΦΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1210
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Αποστόλου 653
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα 567
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου 559
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΑ) του Γεωργίου 509
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου 439
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αριστοτέλη 426
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 417
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου 392
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Μιχαήλ 385
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ανδρέα 380
ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντινιού 359
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 345
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου 335
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου 276
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ 272
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΗ
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 198
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 167
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία 160
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 124
ΒΕΡΝΤΖΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδρέα 118
ΜΗΤΣΗ ΣΟΦΙΑ του Χρήστου 103
ΓΚΡΑΜΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου 100
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του Αλεξίου 96
ΒΟΡΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου 83
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη 41
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ 209
ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα 158
ΤΕΝΤΖΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 135
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου 111
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου 74
ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα 63
ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη 60
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη 51
ΟΙ 25 ΣΥΝΕΔΡΟΙ
ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη 3627
ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Νικολάου 2437
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη 2392
ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου 2335
ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 2219
ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 2112
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημητρίου 1943
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ευάγγελου 1940
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου 1713
ΖΩΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Βασιλείου 1443
ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 1408
ΚΟΤΣΟΝΟΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου 1384
ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα 1382
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη 1363
ΤΣΟΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σάββα 1339
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη 1337
ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σταύρου 1278
ΣΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Δημητρίου 1147
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου 1137
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 1111
ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ του Παναγιώτη 1032
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωάννη 1013
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του Κωνσταντίνου 969
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου 849
