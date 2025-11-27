ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας: Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ., στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις- Οι 25 σύνεδροι- Τα ονόματα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών.

Παράλληλα, τελείωσε και η καταμέτρηση για τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις, καθώς και για τους 25 συνέδρους που θα εκπροσωπήσουν την Αχαΐα.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνθεση της ΔΕΕΠ Αχαΐας, πέρα από τα 15 εκλεγμένα μέλη, συμμετέχουν ο νέος πρόεδρος Μάκης Κατσιγιάννης και ο υποψήφιος πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης.

Αξίζει να επισημανθεί πως, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού της Ν.Δ., εφαρμόζεται ποσόστωση ως προς τον αριθμό των γυναικών που εκλέγονται. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες υποψήφιες καταλαμβάνουν θέση στο τελικό ψηφοδέλτιο, ακόμη κι αν έλαβαν λιγότερες ψήφους από άλλους συνυποψηφίους τους.

Ακόμη στις ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγονται στο Δ.Σ. και όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΕΕΠ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου 2229

ΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 2128

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του Γεράσιμου 1930

ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 1917

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ζαφειρίου 1752

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη 1715

ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 1647

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λεωνίδα 1626

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΝΤΖΗ) του Ηρακλή 1450

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 1300

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Αργυρίου 1295

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη 1288

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του Λαζάρου 1254

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα 1161

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παναγιώτη 637

ΔΗΜ. Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 1221

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 848

ΧΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 675

ΣΤΡΙΦΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα 658

ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 560

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 478

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Κοσμά 429

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 404

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παναγιώτη 373

ΜΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου 323

ΚΟΛΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Παναγιώτη 313

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Ανδρέα 301

ΚΛΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Διονυσίου 257

ΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωσήφ 244

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΡΟΓΔΑΚΗ) ΘΕΟΔΩΡΑ του Χρήστου 225

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Διονυσίου 152

ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη 108

ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΜΕΛΗ

ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 643

ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα 332

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου 298

ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη 282

ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ του Παύλου 270

ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 252

ΠΤΕΡΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 202

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ 123

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου 91

ΓΙΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 85

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 83

ΓΙΑΝΝΙΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αντωνίου 75

ΔΗΜ.ΤΟ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 426

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 298

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη 232

ΤΣΟΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σάββα 152

ΓΚΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ανδρέα 143

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου 128

ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Αθανασίου 127 7

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου 112

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου 102

ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Ευθυμίου 94

ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου 81

ΤΣΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα 81

ΔΗΜ.ΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΘΑΝΑΣΑΣ ΡΗΓΑΣ του Βασιλείου 628

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα 537

ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανάσιου 460

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 397

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου 375

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 307

ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα 287

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παύλου 209

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του Ιωάννη 118

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αντωνίου 54

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΙΚΟΥΛΑ-ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗ

ΜΕΛΗ

ΣΟΦΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1210

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Αποστόλου 653

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα 567

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου 559

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΑ) του Γεωργίου 509

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου 439

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αριστοτέλη 426

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 417

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου 392

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Μιχαήλ 385

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ανδρέα 380

ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντινιού 359

ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 345

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου 335

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου 276

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ 272

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 198

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 167

ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία 160

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 124

ΒΕΡΝΤΖΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδρέα 118

ΜΗΤΣΗ ΣΟΦΙΑ του Χρήστου 103

ΓΚΡΑΜΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου 100

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του Αλεξίου 96

ΒΟΡΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου 83

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη 41

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ 209

ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα 158

ΤΕΝΤΖΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 135

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου 111

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου 74

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα 63

ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη 60

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη 51

ΟΙ 25 ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη 3627

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Νικολάου 2437

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη 2392

ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου 2335

ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 2219

ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 2112

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημητρίου 1943

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ευάγγελου 1940

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου 1713

ΖΩΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Βασιλείου 1443

ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 1408

ΚΟΤΣΟΝΟΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου 1384

ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα 1382

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη 1363

ΤΣΟΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σάββα 1339

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη 1337

ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σταύρου 1278

ΣΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Δημητρίου 1147

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου 1137

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 1111

ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ του Παναγιώτη 1032

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωάννη 1013

ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του Κωνσταντίνου 969

ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου 849